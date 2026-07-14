Curses
La Tramuntana Trail, la cursa amb final dins un supermercat que vol triplicar els seus participants aquest 2026
La segona edició de la prova jonquerenca se celebrarà el 27 de setembre i repetirà el particular recorregut d'11,4 quilòmetres
Roger Illa
Tot i que tot just celebrarà la seva segona edició, la Tramuntana Trail Transfronterera de la Jonquera té ganes de créixer. Dels cent corredors que va reunir en el seu debut, buscarà arribar als tres-cents en el que vol ser el seu any de consolidació. La prova, organitzada pel Grup Tramuntana, mantindrà el recorregut del 2025, que donarà una importància especial al patrimoni de l'Albera i alternarà territori català i francès. Se celebrarà el pròxim 27 de setembre a les nou del matí, un parell de setmanes més tard que l'any passat.
"No volem canviar res i volem donar continuïtat a aquest trajecte, ja que hi creiem molt i va complir les expectatives dels corredors de l'any passat", explica Màrius Fàbrega, director general del Grup Tramuntana. El recorregut serà d'11,4 quilòmetres i 479 metres de desnivell positiu. Bona part del traçat recorrerà els voltants de la Jonquera i, cap a la part final, travessarà la frontera amb França per baixar fins al Pertús.
Pel camí, els participants passaran per joies patrimonials de la frontera francocatalana, com el coll de Panissars o el fort de Bellaguarda. L'objectiu és "endinsar-nos pel mig de les muntanyes, boscos i valls d'aquella zona, i acabar veient una vista de tot l'Empordà des d'allà dalt", resumeix Fàbrega. Ell és un dels principals impulsors de la cursa, sorgida en el marc de la celebració dels vuitanta anys de l'empresa i fruit d'una bona entesa amb l'Ajuntament de la Jonquera i el regidor d'Esports, Jordi Picornell. "Feia temps que n'havíem parlat, però ell ens va acabar de donar l'empenta definitiva", recorda el directiu.
"No volem canviar res i volem donar continuïtat a aquest trajecte, ja que hi creiem molt i va complir les expectatives dels corredors de l'any passat"
Estrena en el Valls Catalanes
Les bones sensacions de l'arrencada van obrir la porta a repetir l'experiència. "Visualitzem la Tramuntana com una cursa que pot consolidar-se en el circuit de curses de trail de l'Alt Empordà", avancen des de l'organització. Hi ajudarà el fet de formar part, a partir d'aquest 2026, del circuit transfronterer Valls Catalanes. La Tramuntana Trail serà la vuitena de les dotze curses que conformen aquest repte anual. Se situarà, per tant, en un període clau del circuit, en el qual es començaran a decidir els guanyadors de la quarta edició.
Un dels elements que distingiran la Tramuntana Trail Transfronterera de la resta de curses de la comarca és el seu particular final. A banda del recorregut per muntanya, els corredors completaran els 11,4 quilòmetres passant per l'interior d'un dels supermercats del grup al Pertús. La baixada per unes escales mecàniques ja no agafarà per sorpresa els esportistes, però continuarà sent un element "diferent", diu Màrius Fàbrega. "La veritat és que tothom va flipar molt", recorda.
La bossa del corredor es mantindrà com un altre dels punts forts de la cita. "Crec que hi havia regals molt macos i molta gent ens ho va destacar", assenyala l'organitzador, que afegeix que el contingut d'enguany serà una sorpresa.
Durant aquest mes de juliol, les inscripcions tindran una tarifa reduïda de 15 euros per als atletes federats i de 18 euros per als no federats. El preu pujarà a partir de l'1 d'agost. Les inscripcions es poden formalitzar a través d'aquest enllaç.
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Empordà
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- Una banda amb lligams a les comarques de Girona s’apropia de 140 milions d’euros amb fraus informàtics internacionals
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Un Girona sense Stuani?
- Els arqueòlegs troben una gerra amb un ou que va servir d'ofrena fa 1.800 anys a la vil·la romana de Sarrià de Ter
- Cap comarca gironina arriba a la renda mitjana catalana