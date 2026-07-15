FUTBOL
«Som el millor equip del món i jugarem el partit més important de les nostres vides»
Nit d’eufòria, rècords i missatges a les xarxes per a uns jugadors entre els quals Lamine i Porro van acabar amb sobrecàrregues i cops
Fermín de la Calle
Espanya jugarà la seva segona final del Mundial. De fet, la selecció viatjarà avui dimecres a Nova York/New Jersey des de Dallas a les 17.00 hores, en una jornada de descans i recuperació per als de Luis de la Fuente. En aquesta final, a més de poder repetir el títol del 2010 i brodar la segona estrella a la samarreta, podran batre un rècord mundial davant el guanyador de l’Argentina-Anglaterra. Perquè el triomf contra França va suposar encadenar 37 partits sense encaixar una derrota (28 victòries i 9 empats), igualant la ratxa invicta més llarga aconseguida per una selecció europea en la història. La tenia Itàlia amb 37 partits, entre octubre del 2018 i setembre del 2021, i ara l’iguala l’Espanya de Luis de la Fuente.
Mbappé, enfonsat
Rodri, el capità espanyol i el que més va córrer durant la semifinal amb 12,51 quilòmetres, va ser categòric a la zona mixta: «Avui s’ha fet el partit més complet de tot el torneig. Hem anul·lat el rival i l’hem portat al nostre terreny. L’equip ha estat sensacional. Sobretot sense pilota i la gent que ha entrat després ha estat també impressionant. Ara s’ha de descansar i recuperarem bé perquè jugarem el partit més important de les nostres vides». El seu compatriota Thierry Henry es rendia al joc espanyol com a comentarista: «És igual si juga Baena o Nico Williams, els espanyols saben el que necessita cada jugada des que tenien nou anys. I la pilota vola dels peus d’un jugador a un altre buscant els espais.
Al davant, un Kylian Mbappé desolat que admetia la superioritat espanyola. «Els vam deixar marcar el ritme. Sempre ens trobem tres contra dos al migcamp i contra Espanya és complicat. Fabián i Rodri van tenir molt temps per jugar. Necessitàvem jugar un contra un, obligar-los a córrer perquè són un equip al qual no li agrada córrer sense pilota. Quan recuperàvem la pilota, tècnicament, les primeres passades no estaven a l’altura d’una semifinal d’un Mundial. No hem jugat el partit que volíem, ni tàcticament, ni tècnicament. Espanya es va mantenir fidel al seu pla de joc: un equip al qual li agrada controlar la possessió i dictar el ritme». I concloïa confessant que «era un somni per a nosaltres arribar a la final. Hi ha una enorme decepció. No puc expressar-ho amb paraules. Haurem de recuperar-nos, agafar-nos unes vacances i seguir endavant. El futbol no espera ningú».
A les grades del Dallas Stadium Javier Bardem i el xef José Andrés celebraven el triomf espanyol. L’actor apuntava que «a Los Angeles va ser un ‘thriller’, ara és una pel·lícula d’emoció absoluta i ara ¡a NOVA YORK!». No eren els únics perquè es va produir un curiós ‘crossover’ entre Ana Botín, presidenta del Banco Santander, que demanava una foto a l’‘influencer’IShowSpeed, a qui presentava Juan Roig, president de Mercadona. Dos desconeguts per al nord-americà. El cantant Alejandro Sanz presumia de la victòria posant el focus en el següent: «No és guanyar, és la manera de guanyar». I José Mourinho, el seu segon dia de pretemporada a Valdebebas, ho veia envoltat del seu nou ‘staff’. I fins i tot la família reial ho veia reunida a El Pardo davant la televisió lluint les samarretes blanques que vestien els jugadors i que tan bona acollida han tingut entre els aficionats.
Lamine i Porro, tocats
Lamine Yamal i Pedro Porro concloïen el partit amb sobrecàrregues i alguns cops, perquè l’extrem blaugrana era molt castigat. No obstant, De la Fuente restava importància a això: «Veurem demà, però tenim dies perquè es recuperin». Porro, que va ser l’MVP del partit després de marcar el seu segon gol del Mundial, confessava a Pepe Reina que «ahir em vaig posar l’Informe Robinson del 2010 per motivar-me. Vau ser un exemple per a tots els que som aquí ara». El lateral estava exultant: «És un somni fet realitat, la veritat que ni en els meus millors somnis. Soc molt feliç per l’actitud de l’equip des del principi. Hem fet tot el que havíem de fer. Era una selecció molt difícil. Això és de l’equip, donar l’enhorabona a tots. Sabíem que tenir la pilota ens acostaria a la final». I parlava del seu estat físic: «Veurem si estic per jugar. Ara mateix et diria que estic mort. A recuperar-se».
El punt més amarg el posava Didier Deschamps i el director de comunicació francès, que enfadat per la derrota es negava que el seleccionador respongués en espanyol i convidava els periodistes espanyols que preguntessin a l’àrbitre. Fins i tot el mateix Deschamps va acabar assenyalant el col·legiat salvadorenc, incapaç d’admetre el ‘bany’ que havia rebut de De la Fuente: «Si dic alguna cosa de l’àrbitre semblaré un ploraner perquè hem perdut. Però pregunto si l’àrbitre va estar a l’altura d’arbitrar una semifinal. Hi ha el penal de Digne, però no és només això. S’hi sumen totes les altres coses. Facin-se la pregunta vostès mateixos». Era molt més categòric Cherki: «Ens han vençut tècnicament, tàcticament, en els duels. Ens hem sentit molt impotents al camp. Avui Espanya ha jugat com ha volgut i nosaltres, no».
Luis de la Fuente, més elegant, revelava el que va parlar amb els jugadors abans del partit al vestidor: «Havíem dit que ens enfrontaríem a probablement la selecció amb els millors jugadors del món. Però ells s’enfrontarien al millor equip del món. I en aquesta semifinal el nostre equip va fer que el difícil semblés fàcil. És difícil expressar el que sentim, però és felicitat. Aquest grup de jugadors és excepcional. Encara ens queda un pas per fer. S’ha acumulat molta tensió. Ser a la final és una gran responsabilitat, és un luxe. Ho hem d’assimilar tot».
I acabava el repàs amb l’aparició de Mikel Oyarzabal, que obria el marcador anotant el seu cinquè gol en aquest Mundial: «Quan ets petit i veus un Mundial mai t’imagines ser on ets avui. Sabíem que seria complicat. Ells amb espai i camp per davant et poden generar perill. Però sabíem que si teníem pilota i paciència, generaríem perill». El realista acabava advertint: «Només en queda un. Ser aquí 50 dies és complicat, però l’ambient és excepcional». La nit més dolça de la història d’una generació a la qual li va costar dormir aquesta nit mentre somiava amb la segona estrella que ja està fregant.
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