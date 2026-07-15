la cita futbolística dels eua, EL canadà i mèxic
Festa a Bling Bling per animar ‘la Roja’
Barcelona va vibrar una nit més amb la selecció espanyola, abans del partit, durant i després de la classificació històrica per a una altra final de la Copa del Món, la segona després de la de Sud-àfrica 2010.
Patricia Castán
Amb l’aforament complet en prevenda, la discoteca Bling Bling es va omplir de fanàtics de la Roja que volien seguir en grup i en pantalla gegant la semifinal. La plataforma Barcelona con la Selección continua omplint els esdeveniments que organitza per a cada partit des de la fase de grups, per coronar-los amb festes després de cada triomf.
L’Ajuntament de Barcelona només preveu el muntatge de pantalles gegants si s’arriba a la final. Per això, l’entitat que segueixen unes 9.000 persones celebra les seves pròpies convocatòries a la ciutat per a fanàtics de la selecció des del 2016. Manuel H., un dels organitzadors, sense ànim de lucre, explica a aquest diari que es van activar per fomentar les reunions d’aficionats a Barcelona per visualitzar els partits de la Roja, a falta de pantalles gegants a la via pública en campionats anteriors. I també davant l’absència de derbis de la selecció a Catalunya durant 18 anys, rememora.
Just ara han celebrat una dècada de les seves primeres convocatòries. I ho han fet amb gran èxit d’assistència, en locals com Pacha Barcelona o Luz de Gas. A mesura que avançava la selecció espanyola en la seva classificació, anaven creixent aquests dies els aforaments. Fins a la semifinal contra França, que els va portar a penjar el sold out.
Per caldejar l’ambient, aquesta vegada també van comptar amb el jove cantant Luis Gual, que anima el públic amb un espectacle abans que els jugadors saltin al camp i les pantalles retransmetin l’emoció que es viu a milers de quilòmetres. El puixant artista, de 23 anys, que es va donar a conèixer durant la pandèmia a través de les xarxes socials, va interpretar clàssics de la cançó espanyola com Julio Iglesias, Nino Bravo o Dani Martín, que corejaven amb entusiasme els aficionats.
Altres vegades també havia actuat amb el seu germà Juan, vocalista i guitarrista, que en duo s’estan popularitzant com Los Gual. Les seves cançons amb història, que enlluernen les noves generacions, animen l’afició davant els 90 minuts de tensió que han d’arribar. A la seva promotora, La Rumba Barcelona, s’han aliat amb la plataforma Barcelona con la Selección perquè el futbol i la música vagin plegats en el Mundial.
Luis Gual, l’animador
La festa
Aquest artista va ser ahir al vespre un dels grans animadors de la festa a la discoteca Bling Bling, al carrer de Tuset de Barcelona, que tenia l’aforament completament venut des de feia força dies davant l’enorme expectació de la semifinal entre Espanya i França.Luis Gual és un dels artistes animadors d’aquestes ja tradicionals celebracions, que fins ara han acabat bé per a la selecció d’Espanya durant el Mundial. La seva actuació comença amb un petit concert de temes originals d’artistes com Nino Bravo i Julio Iglesias, de vegades amb el seu germà Juan a la guitarra, que fan les delícies dels seus seguidors.
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- La ràpida actuació de la Policia Local de Tossa de Mar salva la vida d'un nadó amb aturada cardiorespiratòria
- Una banda amb lligams a les comarques de Girona s’apropia de 140 milions d’euros amb fraus informàtics internacionals
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Un Girona sense Stuani?
- Els arqueòlegs troben una gerra amb un ou que va servir d'ofrena fa 1.800 anys a la vil·la romana de Sarrià de Ter