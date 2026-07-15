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Festival esportiu. GRAVITEO Urban Sports Festival

GRAVITEO, GRAVITEO... ¡quina sort que tinc!

El festival se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb entrada gratuïta amb inscripció prèvia

Carla Martín, Naia Laso, Leslie Romero y Carla Martínez en la presentación oficial de GRAVITEO

Carla Martín, Naia Laso, Leslie Romero y Carla Martínez en la presentación oficial de GRAVITEO / Jordi Otix

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El Periódico

GRAVITEO converteix el Circuit de Barcelona-Catalunya en un gran punt de trobada de l’esport urbà amb un dispositiu pensat perquè el públic només es preocupi de disfrutar. Aparcament gratuït, transport públic, zones de descans, gastronomia i serveis converteixen la visita en una experiència ¡brutal!

I és que l’organització ha posat el focus a facilitar l’accés al recinte perquè milers de visitants puguin concentrar-se únicament a viure l’ambient d’una de les trobades d’esports urbans més grans del país. Els que optin pel vehicle privat disposaran de pàrquing gratuït, un dels principals avantatges logístics de l’esdeveniment. Per als qui prefereixin deixar el cotxe a casa, els trens de Rodalies connecten Barcelona amb Montmeló i, des de l’estació, un servei d’autobús llançadora acostarà els visitants fins a l’entrada del festival.

La proximitat de Montmeló, Granollers i Barcelona converteix GRAVITEO en una proposta perfecta per a una escapada de cap de setmana. L’organització facilita informació sobre hotels i allotjaments pròxims. I sí, les altes temperatures de l’estiu també formen part de la planificació. Per això, el festival instal·larà àmplies zones d’ombra: 700 metres quadrats al costat dels murs d’escalada de velocitat i boulders, 200 metres quadrats a la zona de Street i 100 metres quadrats més al costat de la disciplina Vertical. També l’espai gastronòmic comptarà amb àrees protegides del sol. L’oferta culinària inclou vuit food trucks amb propostes per a tots els gustos i un restaurant amb capacitat per a 250 persones en un espai climatitzat. S’hi suma un chill out, punt de trobada entre proves esportives i concerts.

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La marca ha instal·lat un espai experiencial on els visitants podran descobrir el nou CUPRA Raval, participar en diferents activacions i disfrutar de sessions de DJs en directe, integrant mobilitat, música i esport.

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Del 17 al 19 de juliolCircuit de Barcelona-CatalunyaEl Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà GRAVITEO Urban Sports Festival, un esdeveniment organitzat per Prensa Ibérica i Fira Circuit, amb el recolzament d’Esportcat – Generalitat de Catalunya, Fundació Esport Jove, Consell Superior d’Esports, la Reial Federació Espanyola de Patinatge i la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada, i el patrocini de CUPRA, ColaCao, AzulMarino i hohes C. El festival reunirà competicions internacionals i nacionals d’esports urbans, música i activitats esportives obertes al públic.

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