ACTUALITAT BLAUGRANA
De Jong torna del Mundial amb una lesió de gravetat
Les primeres proves indiquen que el neerlandès té una lesió al genoll i podria estar de baixa fins al novembre. Falten més exàmens.
Albert Guasch
Frenkie de Jong estava de vacances familiars per Califòrnia després de l’eliminació dels Països Baixos del Mundial. El normal és que hagués allargat el viatge i la desconnexió, però va optar per tornar abans de l’esperat a Barcelona. Va sorprendre la seva aparició dilluns a la Ciutat Esportiva, primer dia de pretemporada. Ara s’ha sabut per què. De Jong es va lesionar amb la seva selecció. Una lesió de genoll que, segons els primers informes, serà de llarga durada.
De moment no hi ha comunicat oficial. Fan falta més exàmens. Però al club s’assumeix que el temps de recuperació s’estendrà fins ben començada la temporada. Segons va avançar el diari Marca, el jugador estarà quatre mesos de baixa. Això situaria el seu retorn a mitjans del mes de novembre.
De Jong, de 29 anys, es va perdre la temporada passada nou partits de Lliga i tres de molt decisius de Champions per lesió. Va acabar el curs ranquejant i ara sembla que no començarà bé el que s’acosta, el vuitè a les files blaugrana. Llavors va tenir problemes musculars en dos episodis diferents. No és el cas en aquests moments. El migcampista acusa una lesió al genoll que va es va fer amb els Països Baixos durant el Mundial, en el qual va jugar el 85% dels minuts, inclosa part d’una pròrroga contra el Marroc en els setzens.
Si realment el neerlandès no pot jugar durant diversos mesos podria repercutir en la planificació esportiva de Deco. Per al lloc de migcampista Hansi Flick comptava amb el neerlandès, amb Marc Bernal i també amb Eric Garcia. Ara potser hi ha lloc, almenys fins al mercat hivernal, per a Marc Casadó, la sortida del qual es donava per descomptada des de les altures del club.
De moment també s’ha paralitzat la cessió ja pactada al Girona de Brian Fariñas. Ahir es va entrenar amb el primer equip i de moment farà la pretemporada sota el comandament de Flick.
L’arribada d’Adeyemi
Paral·lelament, el FC Barcelona espera avui l’arribada de Karim Adeyemi, fitxatge procedent del Borussia Dortmund. El davanter alemany passarà la revisió mèdica demà abans de firmar el seu contracte com a nou jugador de l’equip de Hansi Flick.
És el segon fitxatge blaugrana després del d’Anthony Gordon. Adeyemi firmarà per cinc temporades, fins al juny del 2031. A finals de setmana podria començar ja a entrenar a les ordres del tècnic alemany.
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