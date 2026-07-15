Mundial 2026
El món es posa dret davant Espanya: la premsa internacional eleva ‘la Roja’ a gran favorita al títol
Espanya es fica a la final del Mundial esclafant França amb el seu futbol ‘sapiens’
La gloriosa Espanya dels ‘sense nom’: «Això és una barbaritat»
De la Fuente, sobre l’«espectacle» d’Espanya davant França: «Al davant tenien el millor equip del món»
Víctor Vargas Llamas
L’exhibició d’Espanya contra França (0-2) en la primera de les semifinals del Mundial ha traspassat fronteres. L’equip de Luis de la Fuente està a un pas de conquistar la segona estrella i acapara l’atenció i el reconeixement unànime de la premsa internacional, que elogia el futbol desplegat pel combinat de Luis de la Fuente i el seu joc coral davant la col·lecció d’individualitats franceses. De Londres a París, passant per Washington, els principals mitjans internacionals enalteixen el joc de la selecció mentre s’acumulen feridores crítiques cap a l’actuació dels ‘Bleus’, en les quals es qüestiona tant el plantejament de Didier Deschamps com el rendiment de les seves grans estrelles, Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé.
França lamenta el «desastre a Dallas»
La reacció més virulenta cap al joc i la tàctica dels de Deschamps arriba, com era d’esperar, des de les capçaleres pàtries. ‘L’Équipe’ obre la seva edició amb un demolidor «Desastre a Dallas», un titular que resumeix el sentiment de frustració després d’una derrota que posa fi al somni de disputar una tercera final mundialista consecutiva. El diari esportiu també castiga amb duresa els protagonistes: Deschamps rep un 2 de nota, igual com Dembélé i Michael Olise, mentre que Mbappé amb prou feines mereix un 3 sobre 10.
Tampoc la premsa generalista es mostra gaire més indulgent amb el partit del combinat francès. ‘Le Monde’ qualifica l’actuació francesa d’«indigna», ‘Le Figaro’ parla d’un «naufragi total» i ‘Le Parisien’ defineix l’eliminació com la «màxima decepció» per a una generació que aspirava a tornar a disputar la final del Mundial. Les crítiques de Deschamps a l’actuació arbitral no tenen ressò entre les webs periodístiques franceses, en les quals es comparteix la sensació unànime que Espanya va ser molt superior i que el cicle del seleccionador no tindrà el fermall desitjat després de la dolorosa derrota d’ahir a la nit.
El Regne Unit lloa la «brillantor tàctica» d’Espanya
Al Regne Unit estaven especialment pendents del vencedor del partit d’ahir, ja que d’allà sortiria l’oponent a qui s’enfrontaran els ‘Three Lions’ sempre que superin la segona semifinal que es disputa aquest dimecres davant la vigent campiona, l’Argentina de Leo Messi.‘The Guardian’ posa el focus en el futbol d’equip desplegat per la selecció espanyola, abunda en la seva «brillantor tàctica» i es recrea en la superioritat del conjunt de Luis de la Fuente, tant amb pilota com sense, per arribar al que defineix com una «victòria incontestable».
El prestigiós rotatiu incideix que el control del centre del camp per part d’Espanya durant tot el partit va ser la gran clau, al desactivar per complet una França incapaç de trobar solucions. I anticipa a anglesos i argentins que la vigent campiona d’Europa arriba a la final en el seu millor moment del torneig.
Els EUA assenyalen ‘la Roja’ com la gran favorita
La premsa nord-americana no és excepció i també situa Espanya com el gran referent futbolístic del campionat, sense parió entre els altres contendents. Mitjans com ‘The Washington Post’ i ‘The Athletic’ destaquen l’«autoritat» amb què la selecció espanyola va eliminar França i presenten ‘la Roja’ com la principal candidata a conquerir el Mundial.
Les publicacions nord-americanes incideixen especialment en la personalitat de l’equip, la capacitat per «monopolitzar la possessió» i la «maduresa competitiva» mostrada per una generació que aspira a ampliar el palmarès amb un cicle històric després de la conquesta de l’Eurocopa.
Elogis a la resta del món
L’admiració pel joc d’Espanya transcendeix totes les fronteres i és objecte d’elogis generalitzats en mitjans generalistes i esportius d’Itàlia, Portugal, Alemanya, l’Argentina i el Brasil, entre d’altres, en els quals es coincideix a destacar el domini exhibit pel conjunt espanyol, la seva capacitat per neutralitzar futbolistes com Mbappé o Dembélé i el potent nivell col·lectiu mostrat durant tot el campionat.
Canvien els enfocaments per arribar a la mateixa conclusió: Espanya no només va guanyar una semifinal, sinó que va oferir una demostració d’autoritat que la converteix, per a bona part de l’opinió pública internacional, en el rival a batre a la gran final del torneig.
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