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Bàsquet Femení

Oficial: La FEB confirma el calendari per a la LF Endesa

S'avança l'última jornada i les jornades 24 i 26 s'intercanvien l'ordre.

La banqueta de l'Spar Girona, en el duel de play-off contra Leganés

La banqueta de l'Spar Girona, en el duel de play-off contra Leganés / Manu Márquez

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Andreu Coll

Girona

Ja és oficial. La FEB ha confirmat el calendari que va publicar i esborrar fa uns dies, però amb alguns canvis. L'última jornada s'ha avançat quatre dies, fins al dia 17 d'abril. D'aquesta manera, l'inici del play-off es veu avançat també, al cap de setmana següent; per aleshores encadenar els partits d'anada i tornada de les respectives eliminatòries. D'aquesta manera, es deixa els dies 19-20-21 perquè, en cas que algun equip arribi a la F6 de l'Eurolliga, pugui disputar el seu últim duel de lliga regular abans del play-off.

Les dates, però, no són l'únic canvi. Les jornades 24 i 26 s'han intercanviat l'ordre. D'aquesta manera, Spar Girona visitarà Euskotren la jornada 24, i la visita a Ferrol, que en principi estava prevista la jornada 24, passarà a la jornada 26. Així doncs, tal com estava previst, l'Spar Girona arrencarà el 3 d'octubre a la pista de Movistar Estudiantes.

Calendari LF Endesa 26-27

Calendari LF Endesa 26-27

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Oficial: La FEB confirma el calendari per a la LF Endesa

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