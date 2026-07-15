la ronda francesa
Pogacar s’exhibeix de nou en el Tour i guanya la seva tercera etapa
El mallot groc aconsegueix al Massís Central una victòria incontestable després d’un altre atac sense resposta el dia en què Juan Ayuso es va vestir amb el jersei blanc.
Sergi López-Egea
Tots s’arruguen en algun moment. ¿Tots? Els que no es diuen Tadej Pogacar, el que treu la trituradora, la mateixa que va utilitzar al Tourmalet. I si no hi va haver diferències més grans va ser perquè les costes del Massís Central són curtes, i els descensos, perillosos. "¡No arrisquis!", li cridaven al jersei groc quan es jugava el bigoti a la baixada al port de Pertús. Més líder si és possible, ja acumula tres victòries d’etapa i demà superarà Miguel Induráin en dies com a líder del Tour. Poc més cal afegir sobre aquest fenomen eslovè. No permet fugues, com la de l’espanyol Javier Romo o la de l’equatorià Richard Carapaz. Ell posa a tirar els seus i gairebé no li importa que el seu amic Isaac del Toro es comenci a quedar sense bateria, com el mòbil que indica amb color vermell que cal buscar un carregador amb rapidesa.
Pogacar és un campió i resulta inútil iniciar qualsevol debat sobre si abusa, si no dona llibertat, si lliga el Tour o si l’esbronquen injustament. La seva obligació és guanyar, que per a això li paguen una milionada. I els altres, els que s’arruguen, molt fan de tenir més moral que l’Alcoià per perseguir-lo, tot i que sàpiguen que la captura és missió impossible.
Un 14 de juliol del 2026, festa nacional a França, es recordarà com la data d’una nova exhibició de Pogacar. Ell és el que va saltar sabent que ningú podia seguir-lo quan quedaven 16 quilòmetres per a la meta de Le Lioran, allí on Jonas Vingegaard li va pispar l’etapa a l’esprint fa dos anys. Al pobre Carapaz, campió olímpic i del Giro per més senyals, el va devorar en menys de 600 metres. Li va treure 40 segons com si un anés a sobre d’un utilitari i l’altre damunt d’un fórmula 1.
Fatiga de Del Toro
En el descens a l’últim port, Font de Cère, li van demanar moderació des del cotxe de l’UAE. Anava com un possès i no valia la pena caure quan té tots els contrincants a més de tres minuts en la general amb encara 11 etapes per córrer.
Si Pogacar volia tenir Del Toro al seu costat al podi de París, la imatge comença a ser borrosa. En l’atac de l’eslovè, el mexicà es va despenjar del grup perseguidor, cosa que en meta es va traduir en 1.31 minuts perduts amb el seu líder i l’entrega del jersei blanc, com a millor jove del Tour, a Juan Ayuso, quart de la general.
Vingegaard també va mostrar fragilitat, i ho va aprofitar Paul Seixas per comportar-se com un veterà i arribar en tercera posició a la meta, amb 10 segons d’avantatge respecte al ciclista danès del Visma.
Classificacions
Desena etapa
1. T. Pogacar (Esl/UAE).......3.58.08 h
2. R. Evenepoel (Bèl/RB)............a 32’’
3. P. Seixas (Fra/Dec).................a 34’’
4. F. Lipowitz (Ale/RB)..................m. t.
5. J. Ayuso (Esp/Lidl).................a 38’’
General
1. T. Pogacar (Esl/UAE).....36.15.02 h
2. J. Vingegaard (Din/Vis)...a 3.36 m
3. R. Evenepoel (Bèl/RB).....a 4.06 m
4. J. Ayuso (Esp/Lidl)..........a 4.22 m
5. P. Seixas (Fra/Dec)..........a 4.35 m
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