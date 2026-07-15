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La pretemporada de l'Espanyol torna a fer parada a TorreMirona

L'equip blanc-i-blau arriba avui a Navata, on s'hi estarà fins el dia 22

Jugarà dos amistosos, contra l'Olot i contra el Pau FC

Omar El Hilali, jugador del RCD Espanyol, en el partir amistós que l’equip va disputar l’estiu passat al camp del Peralada.

Omar El Hilali, jugador del RCD Espanyol, en el partir amistós que l’equip va disputar l’estiu passat al camp del Peralada. / Cedida

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Andreu Coll

Girona

Tercera temporada consecutiva, cinquena en total, que l'Espanyol prepara la temporada amb una estada a TorreMirona. El conjunt perico arribarà avui a primera hora de la tarda a Navata, on està previst que hi facin la primera sessió de l'Stage. Durant aquesta setmana de treball, els blanc-i-blaus disputaran els dos primers partits amistosos de l'estiu: el dissabte 18, contra la UE Olot i el dimarts 21, contra el Pau FC francès. Aquest últim es jugarà al Camp Municipal de Peralada el dimarts 21 de juliol a 2/4 de 8 del vespre.

El RCD Espanyol és un dels set equips professionals de diverses disciplines esportives que s’allotjaran aquest estiu a les instal·lacions de l’Hotel TorreMirona Golf & Spa de Navata. En aquest sentit, Àlex Rojas, responsable de les estades esportives de TorreMirona, explica que "És una manera de confirmar-nos que estem fent bé les coses i que a TorreMirona s’hi troben com a casa. I el cas de l’Espanyol per nosaltres és molt especial. Fa molts anys que treballem plegats i sincerament ens sentim partícips de la seva temporada.

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Des d’inicis de juny i fins a finals d’agost les instal·lacions de TorreMirona i els seus voltants acolliran quatre equips més de futbol que vindran a preparar la pròxima temporada: el Deportivo Alavés, de la Primera Divisió espanyola, el Blackpool FC anglès i els conjunts de futbol femení de l’Olympique de Marseille, de Françai l’Al-Ittihad FC, de l’Aràbia Saudita. Una tendència, però, sí que canvia, a diferència d’anys enrere, ara tots els equips que s’allotgen amb nosaltres ens demanen partits d’alt nivell, contra rivals que juguin en lligues professionals.", explica Rojas.

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