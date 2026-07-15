La pretemporada de l'Espanyol torna a fer parada a TorreMirona
L'equip blanc-i-blau arriba avui a Navata, on s'hi estarà fins el dia 22
Jugarà dos amistosos, contra l'Olot i contra el Pau FC
Andreu Coll
Tercera temporada consecutiva, cinquena en total, que l'Espanyol prepara la temporada amb una estada a TorreMirona. El conjunt perico arribarà avui a primera hora de la tarda a Navata, on està previst que hi facin la primera sessió de l'Stage. Durant aquesta setmana de treball, els blanc-i-blaus disputaran els dos primers partits amistosos de l'estiu: el dissabte 18, contra la UE Olot i el dimarts 21, contra el Pau FC francès. Aquest últim es jugarà al Camp Municipal de Peralada el dimarts 21 de juliol a 2/4 de 8 del vespre.
El RCD Espanyol és un dels set equips professionals de diverses disciplines esportives que s’allotjaran aquest estiu a les instal·lacions de l’Hotel TorreMirona Golf & Spa de Navata. En aquest sentit, Àlex Rojas, responsable de les estades esportives de TorreMirona, explica que "És una manera de confirmar-nos que estem fent bé les coses i que a TorreMirona s’hi troben com a casa. I el cas de l’Espanyol per nosaltres és molt especial. Fa molts anys que treballem plegats i sincerament ens sentim partícips de la seva temporada”.
Des d’inicis de juny i fins a finals d’agost les instal·lacions de TorreMirona i els seus voltants acolliran quatre equips més de futbol que vindran a preparar la pròxima temporada: el Deportivo Alavés, de la Primera Divisió espanyola, el Blackpool FC anglès i els conjunts de futbol femení de l’Olympique de Marseille, de Françai l’Al-Ittihad FC, de l’Aràbia Saudita. Una tendència, però, sí que canvia, “a diferència d’anys enrere, ara tots els equips que s’allotgen amb nosaltres ens demanen partits d’alt nivell, contra rivals que juguin en lligues professionals.", explica Rojas.
Subscriu-te per seguir llegint
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Aquests són els millors esmorzars de forquilla de les comarques gironines
- Tragèdia al riu Ter a Manlleu: moren dos bessons d'11 anys ofegats
- La ràpida actuació de la Policia Local de Tossa de Mar salva la vida d'un nadó amb aturada cardiorespiratòria
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- Junts trenca el pacte a l'Ajuntament de Girona, abandona el govern i deixa Guanyem i ERC en minoria
- Necrològiques del 14 de juliol de 2026