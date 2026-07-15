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Poliesportiu

Torna la Mitja Marató Ciutat de Girona

Es celebrarà el 28 de febrer de 2027 després de més d'una dècada de l'última edició

Presentació de la Mitja Marató Ciutat de Girona, ahir a l'Ajuntament

Presentació de la Mitja Marató Ciutat de Girona, ahir a l'Ajuntament / Ajuntament de Girona

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Andreu Coll

Girona

Torna una de les proves més emblemàtiques de la ciutat. La Mitja Marató Ciutat de Girona recorrerà els carrers de Girona, Salt i Sarrià deu anys després de la seva última edició. L'Ajuntament de Girona ha acollit avui una presentació que ha comptat amb la presència de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar; l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón i Piedra; l’alcalde de Sarrià de Ter, Isaac Ramió i Lafuente, i el triatleta i fundador del Club Triatló Nan Oliveras, Nan Oliveras.

La prova se celebrarà l'any vinent, el diumenge 28 de febrer de 2027, en la que serà la 23a edició. A més, suposa un pas endavant en l'aposta compartida per l'àrea urbana de Girona, a través de la col·laboració entre els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, exemplificant la voluntat de cooperació. "Som un territori reconegut per la seva vinculació amb l'esport, i recuperar aquesta prova ens permet reforçar aquesta identitat i recuperar una cita que trobàvem a faltar” ha explicat l'alcalde.

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L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha volgut valorar els projectes compartits entre municipis “la bona notícia que suposa que cada cop tenim més projectes compartits entre municipis de l'àrea urbana”, ha explicat. Per la seva part, l’alcalde de Sarrià de Ter, Isaac Ramió, ha parlat del que suposa per al seu municipi formar-ne part: "per Sarrià de Ter és un orgull formar part del recorregut de la recuperada Mitja Marató Ciutat de Girona", ha explicat.

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