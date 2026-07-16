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Festival esportiu. GRAVITEO Urban Sports Festival

Així podràs seguir en directe les grans competicions de GRAVITEO

El festival se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb entrada gratuïta amb inscripció prèvia

Graviteo Urban Sports Festival, una nova manera d'acostar-se a l'esport urbà

Graviteo Urban Sports Festival, una nova manera d'acostar-se a l'esport urbà / Graviteo

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El Periódico

El Graviteo Urban Sports Festival, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol al Circuit de Barcelona-Catalunya, reunirà alguns dels millors especialistes internacionals dels esports urbans. Per als que no puguin desplaçar-se fins al recinte, algunes de les principals competicions podran seguir-se en directe i de forma totalment gratuïta a través d’internet.

El gran atractiu de les retransmissions serà el Campionat d’Europa d’Escalada Boulder, una de les cites continentals més importants del calendari i que reunirà alguns dels escaladors més ben classificats del rànquing europeu. La competició promet un espectacle de màxim nivell amb la presència d’alguns dels referents d’aquesta disciplina, que lluitaran per les medalles en una prova que arriba a GRAVITEO com un dels grans esdeveniments del festival. Les semifinals i finals es podran seguir en directe a través del canal oficial de World Climbing Europe a YouTube (@worldclimbingeurope).

A més de l’escalada, GRAVITEO també oferirà retransmissions de competicions de la Federació Espanyola de Patinatge, la disciplina del qual es confirmarà pròximament. Totes podran seguir-se en directe des del canal oficial de la federació a YouTube (@fedpatinatge), ampliant així l’oferta per als aficionats als esports urbans. Totes les retransmissions seran gratuïtes i estaran disponibles en directe a través de YouTube, facilitant que qualsevol aficionat pugui seguir des de casa alguns dels moments més espectaculars del festival.

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Del 17 al 19 de juliolCircuit de Barcelona-CatalunyaEl Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà GRAVITEO Urban Sports Festival, un esdeveniment organitzat per Prensa Ibérica i Fira Circuit, amb el recolzament d’Esportcat – Generalitat de Catalunya, Fundació Esport Jove, Consell Superior d’Esports, la Reial Federació Espanyola de Patinatge i la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada, i el patrocini de CUPRA, ColaCao, AzulMarino i hohes C. El festival reunirà competicions internacionals i nacionals d’esports urbans, música i activitats esportives obertes al públic.

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