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BÀSQUET

El Barça fitxa el base estatunidenc Umoja Gibson fins al 2028

El base Umoja Gibson en acció amb el Cedevita Olimpija en un partit de l'EuroCup

El base Umoja Gibson en acció amb el Cedevita Olimpija en un partit de l'EuroCup / Europa Press/Contacto/Igor Kupljenik

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Europa Press

El FC Barcelona ha anunciat aquest dijous el fitxatge del base estatunidenc Umoja Gibson, que acaba de fer 28 anys i que signarà un contracte per dues temporades fins al 30 de juny de 2028, una vegada superi la revisió mèdica.

«El FC Barcelona i el jugador estatunidenc Umoja Gibson han arribat a un acord per a la incorporació del jugador a la disciplina del Barça. El base, de 28 anys i 1,85 metres, signarà un contracte per dues temporades, fins al 30 de juny de 2028», ha confirmat el club en un comunicat.

En el mateix comunicat, l’entitat destaca que Gibson arriba per «reforçar la direcció de joc». El jugador texà, d’1,85 metres, aterra al Palau Blaugrana procedent del Cedevita Olimpija de Liubliana després de signar una temporada destacada a l’EuroCup.

Gibson va ser una de les revelacions de la segona competició continental de l’Euroleague en la temporada 2025-26, en què va fer una mitjana de 15,9 punts, 4,9 assistències i 17,2 crèdits de valoració en 20 partits, confirmant el seu creixement en el bàsquet europeu.

Format a les universitats estatunidenques de North Texas, Oklahoma i DePaul, el nou jugador blaugrana va iniciar la seva carrera professional al BG Göttingen alemany abans de continuar la seva trajectòria a la Liga ABA amb l’Spartak Subotica serbi i, posteriorment, amb el Cedevita Olimpija.

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En la seva última temporada a Eslovenia va millorar encara més les seves prestacions, amb mitjanes de 15,8 punts, 5,3 assistències i 17,5 de valoració a la Liga ABA, a més de signar actuacions destacades com els 30 punts i 37 de valoració contra el seu exequip Spartak Subotica o les 10 assistències repartides davant el KK Igokea.

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