Mundial
L'aficionat més apassionat de la selecció espanyola és de Blanes
Juan "El Mákina", que regenta el bar La Costa, mobilitza un munt d'aficionats al barri del Racó d'en Portes per seguir els partits d'Espanya al Mundial
"M'omple molt la selecció, tothom em felicita", assegura el seguidor, que segueix els partits amb un tricorni, un bombo i la bandera espanyola
Andreu Coll
El que va començar fa vint-i-cinc anys com una tradició familiar ha acabat convertint-se en un dels punts de trobada més multitudinaris de Blanes per seguir la selecció espanyola de futbol. Juan "El Mákina", propietari del bar La Costa, va reunir aquest dimarts prop d'un miler de persones al barri del Racó d'en Portes per seguir la semifinal que enfrontava Espanya i França. Una convocatòria que va obligar a traslladar, per primera vegada, l'ambient habitual del seu establiment a un espai molt més gran. Després del 0-2 contra França i del bitllet de la Roja per a la final, Juan va anar a dormir a les sis de la matinada, enfeinat recollint-ho tot. Abans de les 11 del matí ja tornava a ser al peu del canó, al seu bar, especialitzat en embotits ibèrics i formatges.
La passió de Juan per la selecció ve de lluny. "M'omple molt la selecció", explica. Durant anys, veure els partits amb els seus pares es va convertir en una tradició que, amb el temps, va traslladar al seu negoci. Des que és al capdavant del bar La Costa, els partits que disputa Espanya s'han convertit en una cita fixa per a desenes d'aficionats, atrets tant per l'ambient com per la manera de viure els partits del seu propietari. El tricorni, el bombo, les banderes espanyoles i els càntics formen part d'una posada en escena que els clients ja identifiquen com un dels trets distintius del local.
L'augment de l'expectació al voltant de la selecció durant aquest campionat, però, va acabar desbordant la capacitat del bar. "Va ser completament increïble", explica. Davant la previsió d'una assistència molt superior a l'habitual, Juan va decidir buscar una alternativa. "Havíem de fer alguna cosa diferent, només per seguretat", diu. "Al bar no hi entrava més gent i no era segur", continua. Després de diverses reunions amb l'Ajuntament i assumint ell mateix el cost del lloguer de l'espai, el bar La Costa, amb la col·laboració d'altres comerços, va traslladar la festa al barri del Racó d'en Portes. Des d'una tarima i sense renunciar al seu estil habitual, Juan va tornar a dirigir l'animació amb el bombo, el tricorni i la mateixa energia de sempre. "És part de la festa", explica.
Totes les expectatives superades
La resposta va superar totes les expectatives. "Hi havia molta gent", respon. No s'atreveix a dir un número de gent que va seguir el partit en el que ja és, probablement, l'esdeveniment més multitudinari organitzat a Blanes per veure un partit de la selecció espanyola. Juan encara ho assimila. "Una autèntica bogeria", resumeix. Després d'anar a dormir passades les cinc de la matinada, un cop recollit tot el dispositiu, avui ha tornat a obrir el bar a primera hora, amb la sensació que encara no havia acabat de pair el que havia passat. "Avui, quan he baixat al centre, joves i grans em felicitaven", diu sorprès.
Ara la mirada ja està posada en la pròxima cita. "Ja anem de bòlit, tindrem moltes reunions", avisa. Però, més enllà de la logística, Juan es queda amb la resposta de la gent. El que va començar com una tradició familiar ha acabat convertint-se en una celebració col·lectiva que reuneix centenars de persones al voltant d'una mateixa passió. "Em vaig posar a plorar com un nen, només em queda donar les gràcies", acaba. Diumenge l'objectiu és repetir el muntatge al barri del Racó d'en Portes per veure la final amb tots els aficionats de la Roja que ho vulguin compartir amb ell.
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