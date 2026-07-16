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Bàsquet Masculí

L'estrena europea del FIATC Girona a la FIBA Europe Cup ja té rivals definits

Els gironins s'enfrontaran a Patrioti Levice, Filou Oostende, Szolnoki Olajbanyasz, Zielona Gorai el guanyador de l'eliminatòria entre Dinamo Bucuresti i KB Peja

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Fontajau durant el partit Basquet Girona - Joventut, de la temporada 2025-2026 / Aniol Resclosa

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Andreu Coll

Girona

El FIATC Girona ja coneix els cinc primers rivals per a la seva estrena europea a la FIBA Europe Cup. Els de Moncho Fernández competiràn al Grup B i els rivals seran; Patrioti Levice (Eslovàquia), Filou Oostende (Bèlgica), NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Hongria), Zastal Zielona Gora (Polonia) i el guanyador de l'eliminatòria entre Dinamo Bucuresti (Romania) i KB Peja (Kosovo). Levicki Patrioti podria obtenir bitllet per la BC a través de la fase prèvia que disputen. Si es donés el cas, la seva vacant l'ocuparia el perdedor de les eliminatòries de la fase prèvia de la FIBA Europe Cup.

Aquesta primera fase arrencarà el dia 7 d'octubre. Dels 8 grups de 6 equips, tan sols dos equips de cada grup es classifiquen per a la següent ronda, que torna a ser una fase de grups en format més reduït; 4 grups de 4 equips. Els dos millors equips de cada grup d'aquesta segona fase avancen a la fase del KO, amb eliminatòria a doble partit, final inclosa.

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