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Euroleague Women

Panathinaikos o Emlak Konut, l'últim escull abans de l'Eurolliga

L'Spar Girona s'enfrontarà al guanyador del duel entre gregues i turques per un bitllet a l'Eurolliga

En cas d'assolir el bitllet, les gironines quedaran enquadrades al grup D

FINAL6 EUROLLIGA, SPAR GIRONA - VENEZIA, a Saragossa

FINAL6 EUROLLIGA, SPAR GIRONA - VENEZIA, a Saragossa / FIBA

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Andreu Coll

Girona

Les de Roberto Íñiguez ja coneixen contra qui s'hauran de disputar el bitllet per ser un any més a l'Euroleague Women. Serà l'equip que surti guanyador de l'eliminatòria prèvia entre Panathinaikos AC i Emlak Konut. Les gironines, amb el canvi de format, tenen el privilegi d'esperar rival i haver de disputar tan sols un partit i amb el factor camp a favor, perquè la seva posició al rànquing FIBA és superior. Així doncs, el guanyador d'aquesta eliminatòria prèvia que es disputarà a Grècia serà el rival de l'Spar Girona, a Fontajau. Per assolir la setena classificació a la màxima competició continental, tot es decidirà a Fontajau. La web de la pròpia competició també fa oficial les dates; el duel entre gregues i turques es disputarà el 23 de setembre a territori grec, mentre que el duel a Fontajau tindrà lloc el dia 30.

En cas d'assolir el bitllet, avui també s'ha sortejat els grups per a la primera fase de l'Eurolliga. L'Spar Girona jugaria al grup D; contra ZVVZ USK Praha, AZS UMCS Lublin i Tango Bourges Basket. Una fase de grups amable, evitant rivals de renom com Beretta Famila Schio, que estava al segon bombo i podia complicar molt una possible classificació.

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