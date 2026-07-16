la cita futbolística dels eua, canadà i mèxic
Un títol premiat amb 50 milions de dòlars
La FIFA repartirà un total de 871 milions entre totes les seleccions participants en el Campionat del Món, però els efectes en el consum i la marca del país són superiors a aquesta quantia.
Begoña González
Cada gran èxit esportiu sol anar acompanyat d’una pregunta recurrent: ¿quin premi rebran els guanyadors? A títol individual, els futbolistes s’embutxacaran prop de 600.000 euros de la Reial Federació Espanyola de Futbol, però com a país, Espanya també traurà algun tipus de rèdit de la victòria. Amb la Roja ja classificada per a la segona final mundialista de la seva història, la resposta que ofereixen els estudis econòmics és clara: la victòria genera un impacte positiu, però els seus efectes són limitats en el temps i estan lluny de provocar un canvi estructural.
El benefici més evident s’aprecia durant la competició. La classificació de la selecció nacional per a les rondes decisives dispara l’activitat en nombrosos sectors, especialment en l’hostaleria, segons destaca Pedro Santa Cruz, director de Freedom24 Iberia, en un informe recentment publicat. Els principals beneficiats són els bars i restaurants, que registren un increment de clients els dies de partit, però també augmenta la venda de televisors, samarretes, banderes i altres articles relacionats amb el torneig. Les celebracions posteriors contribueixen també a aquest augment puntual de la despesa.
"Segons dades dels bars i restaurants espanyols que operen amb la plataforma de pagaments Square, les transaccions van augmentar un 36% durant els partits de la fase de grups respecte a períodes equivalents sense competició, amb pics del 66% en ciutats com Sevilla", afirma Santa Cruz. A aquesta injecció de consum s’afegeix el premi esportiu. La FIFA ha fixat en 50 milions de dòlars (43,6 milions d’euros) la recompensa per al campió del Mundial, dins d’un repartiment global de 871 milions entre les seleccions participants. Es tracta d’una xifra rècord per a l’organisme, tot i que el seu pes sobre l’economia espanyola resulta testimonial comparat amb el PIB nacional. "Per a l’economia espanyola, l’escala és una altra: amb un PIB d’1,69 bilions el 2025, segons l’INE, el premi esportiu de 50 milions equival, aproximadament, a un quart d’hora d’activitat econòmica del país", diu l’economista.
Marca Espanya
No obstant, l’efecte econòmic més gran de guanyar un Mundial no són els diners que reparteix la FIFA ni les consumicions durant els partits. Diverses investigacions acadèmiques assenyalen que el principal benefici apareix mesos després i que té més relació amb el comerç exterior que amb el consum intern.
L’informe analitzat, un dels treballs més recents sobre aquesta qüestió, va ser publicat el 2024 per l’economista Marco Mello i conclou que els països campions experimenten un increment temporal del seu creixement econòmic durant els dos trimestres posteriors al torneig. Segons l’estudi, l’explicació està en l’enfortiment de la imatge internacional del país vencedor, un factor que afavoreix les exportacions i millora la percepció de les seves empreses i productes en els mercats internacionals. "L’informe estima que guanyar el Mundial eleva el creixement interanual del PIB en almenys 0,48 punts percentuals durant els dos trimestres posteriors", apunta l’expert.
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