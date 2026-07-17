Festival esport urbà
Arrenca Graviteo: «L’esport urbà és un estil de vida, és companyerisme, és passar-s’ho bé»
Graviteo obre les portes al públic amb el millor esport urbà i una potent oferta cultural al Circuit de Barcelona-Catalunya
Begoña González
A les 9 del matí ja bullia l’activitat a l’‘skatepark’ i el ‘half pipe’ instal·lats per al festival Graviteo al Circuit de Barcelona Catalunya. Els esportistes, en la seva primera sessió d’entrenament, ja planxaven trucs amb la mirada posada en les competicions d’aquest cap de setmana i la il·lusió d’aconseguir pujar a dalt de tot del podi. Els seus familiars i acompanyants omplien els espais d’ombra vigilant de prop els seus progressos. «És genial tenir competicions com Graviteo per fi a prop de casa. Per competir, normalment ens n’hem d’anar fora. La meva filla competeix molt a Noruega i el meu fill a Dinamarca», comenta la mare de dos patinadors.
«Que tinguin esdeveniments com aquests a casa ajudarà molt ja que hi ha cada vegada també més competidors i, sobretot, més noies. Aquest esport s’està professionalitzant cada vegada més però encara és complicat aconseguir aportacions econòmiques per cobrir les despeses de competir», assenyala. Graviteo es presenta com un aparador per als esportistes i els seus fans, que podran veure’ls de prop en tot moment i compartir amb ells els espais del festival.
En aquest sentit, els esportistes presents en la competició d’aquest cap de setmana celebren la iniciativa de Graviteo i l’ambient que es respira al Circuit de Catalunya. «L’esport urbà encara no és present en la mentalitat popular, és ‘underground’ i això és part de la seva gràcia. L’ambient aquí no és tan tòxic com en altres esports. No hi ha baralles per ser de diferents equips», asseguren el Kim i el Max, dos patinadors de Ripollet que han vingut un a competir i l’altre a acompanyar el seu amic.
Esport en expansió
Com ells, la majoria dels assistents destaca l’ambient de camaraderia i respecte que hi ha entre els participants. «Al final és un esport que neix de baixar al carrer amb els teus amics i practicar, això és l’esport urbà», afegeixen, tot i que celebren també que recentment l’escúter hagi sigut acceptat finalment com a disciplina als X-Games. «Aquests esports ara estan en el seu millor moment. L’‘skate’ ja és olímpic, i no deixa de créixer», explica el Darío. Juntament amb el Daniel i el Lucas, han vingut a competir i veure els seus companys de places i baranes aquest cap de setmana.
«La gent pensa que és molt arriscat l’esport urbà, perquè hi ha caigudes, però aquests esports t’ensenyen a aixecar-te cada vegada que caus», afegeixen. L’espectacularitat dels trucs fascina i espanta per igual el públic que aplaudeix i disfruta del xou des de primera hora del matí. Festivals com Graviteo ajuden a acostar aquestes disciplines a un públic general que en ocasions encara no els comprèn. «Els que no coneixen l’esport urbà al final creuen que som tios que anem trencant taules i mobiliari urbà per allà. Res a veure», assenyalen.
Més enllà de l’esport urbà
«L’esport urbà és un estil de vida, és companyerisme, és passar-s’ho bé», ressalten els patinadors. A Graviteo, a més, passar-s’ho bé no és només cosa de patinadors, ja que l’oferta d’activitats i activacions dels patrocinadors són per a tots els gustos. «Poder provar un Cupra pel mític traçat pel qual corren pilots de Fórmula 1 i MotoGP és una experiència espectacular. Mai hauria pensat que tindria l’oportunitat de provar-ho», assegura el Joan.
Acaba de baixar del Cupra Raval amb el qual ha fet dues voltes al circuit de Montmeló i segueix en xoc. «Quina passada», atina a comentar. A més del test drive, els assistents a l’espai Cupra podran provar simuladors de conducció i jugar amb la realitat virtual de la seva ‘padel experience’. «L’ambient és espectacular, bona música, bon esport i gent agradable. ¿Què més es pot demanar?», resumeix el Joan.
L’esdeveniment, d’entrada gratuïta mitjançant registre previ, reunirà durant tres dies en un mateix espai esportistes olímpics, medallistes internacionals i referents de diferents disciplines urbanes, i es convertirà en un punt de trobada per a l’elit esportiva i el públic general. Organitzat per Prensa Ibérica i Fira Circuit, amb el suport d’Esportcat-Generalitat de Catalunya, la Fundació Esport Jove, el Consell Superior d’Esports, la Reial Federació Espanyola de Patinatge i la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada, comptarà amb el patrocini de CUPRA, ColaCao, Azulmarino New Travel i hohes C
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