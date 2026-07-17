Poliesportiu
El Club Judo Palau organitzarà un Stage Internacional a Girona
Se celebrarà al Pavelló de Palau els dies 11,12 i 13 setembre
Alvaro Rios i Nils Stump seran les cares visibles del format d'aquest any
Andreu Coll
El Club Judo Palau organitzarà aquest setembre un Stage Internacional de Judo a Girona. Serà un cap de setmana en què el Pavelló Municipal de Palau acollirà sessions tècniques de Alvaro Rios, seleccionador nacional U18 i campió d’Espanya, i Nils Stump, campió mundial del 2023 i bronze al mundial 2024. Al llarg dels tres dies, assistents d’arreu del món podran gaudir sobre el tatami dels consells tant teòrics com pràctics de dos dels judokes més importants del panorama nacional i internacional.
Tot plegat està impulsat per Jaime Salas, ja desvinculat de l’Associació Girona Judo, que vol mantenir viva l’essència d’un dels projectes internacionals més ambiciosos en el judo nacional. D’aquesta manera Girona es consolida com un dels referents en la formació i la competició de l'esport Judogi i l’Ukemi. El projecte es presenta en un format que, en ocasions anteriors ja ha comptat amb una gran participació. Salas, però, assegura que s'ha escollit un pavelló més petit com és el de Palau, per la incertesa sobre la privatització pendent del Pavelló de Fontajau «No ens podem arriscar», explica.
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