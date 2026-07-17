Bàsquet masculí
El FIATC Girona arrencarà la FIBA Europe Cup el 7 d’octubre a Fontajau
Els gironins s'estrenaran en competició europea contra Peja o Dinamo Bucaresti
Andreu Coll
La FIBA, després del sorteig del passat dijous a Múnic, ha fet oficial el calendari de partits de la primera fase de la FIBA Europe Cup. Els de Moncho Fernández debutaran a Fontajau, contra l’únic rival del grup que encara no està definit, Peja o Dinamo Bucaresti. Serà el 7 d’octubre. A partir d’aquí seran 10 jornades, on l’equip de Moncho no encadenarà en cap moment dos partits a casa o dos a fora. Els partits es disputaran, per norma general, els dimecres a les 20:30, tot i que si els equips es posen d'acord pot haver-hi canvis. Aquesta primera fase s’allargarà fins al dia 23 de desembre, a la pista de Levice, sempre que l’equip eslovac no assoleixin bitllet per la Basketball Champions League.
Aquesta situació no es resoldrà fins al dia 20 de setembre, que és quan finalitza la fase prèvia de la BCL. Aquesta prèvia atorga només dos bitllets entre els vint-i-quatre equips que la disputen. Amb l’entrada del 2027 s’iniciarà una segona fase, en cas que els gironins hagin quedat entre els dos primers en la primera fase. Aquesta segona fase tornarà a dividir els equips classificats, ara en quatre grups de quatre equips.
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