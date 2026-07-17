Incendi al Canadà
¿Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
Les autoritats han activat alertes sanitàries a la zona on està previst que es jugui el partit de diumenge i recomanen limitar les activitats a l’aire lliure
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Clara Dalmau Merencio
La final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina, prevista per disputar-se aquest diumenge al MetLife Stadium de Nova Jersey (EUA), a 8 km de Nova York, s’enfronta a una amenaça inesperada a tot just dos dies del partit.
El fum procedent dels incendis forestals que afecten el Canadà ha deteriorat la qualitat de l’aire en àmplies zones del nord-est dels Estats Units, incloent Nova York i Nova Jersey, on les autoritats han activat alertes sanitàries i meteorològiques per contaminació atmosfèrica.
Limitar les activitats a l’aire lliure
El Servei Nacional del Temps (NWS, per les sigles en anglès) nord-americà ha emès durant aquesta setmana una Alerta per Qualitat de l’Aire per a la regió a causa de l’elevada concentració de partícules fines procedents del fum dels incendis.
Les autoritats recomanen limitar les activitats a l’aire lliure, especialment entre persones amb problemes respiratoris, nens i avis.
Nivells de l’aire «molt insalubres»
La situació també es reflecteix en els registres d’AirNow, la plataforma oficial de l’Agència de Protecció Ambiental dels EUA (EPA, per les sigles en anglès), encarregada de monitorar la qualitat de l’aire.
L’organisme utilitza el denominat Índex de Qualitat de l’ Aire (AQI, per les sigles en anglès) per mesurar els riscos per a la salut. En alguns moments dels últims dies, diverses zones de l’àrea metropolitana de Nova York van arribar a nivells considerats «molt insalubres», una de les categories més elevades de l’escala.
Partícules contaminants
Davant aquest escenari, el Departament de Salut de l’Estat de Nova York ha donat suport a les recomanacions per reduir l’exposició a l’aire lliure i evitar esforços físics intensos mentre persisteixin els alts nivells de contaminació.
Les autoritats sanitàries adverteixen que les partícules PM2.5 (contaminants microscòpics de suspensió) poden provocar irritació respiratòria i agreujar malalties com l’asma o la bronquitis.
Sense protocol
Malgrat la preocupació generada per la contaminació atmosfèrica, de moment no hi ha cap indicació que la final s’ajorni o se suspengui.
La FIFA continua monitorant la situació juntament amb les autoritats locals, però manté el partit programat per a diumenge. A més, l’organisme no disposa d’un protocol públic que estableixi un nivell concret de qualitat de l’aire a partir del qual un partit s’hagi de cancel·lar.
Mesures excepcionals per al partit
Per ara, el principal argument per a la tranquil·litat arriba des dels experts meteoròlegs. Segons ha informat l’agència Reuters, s’esperen que l’arribada de pluges i d’un front fred durant el cap de setmana contribueixi a dispersar gran part del fum acumulat sobre la regió, la qual cosa farà que millorin notablement les condicions abans del partit.
L’agència també assenyala que més de 80.000 espectadors estan previstos per assistir a la final, que han pagat preus rècordper a una final mundialista, cosa que converteix qualsevol decisió relacionada amb la seguretat i la salut pública un assumpte especialment sensible.
A més, l’agència també recull alguns experts que han plantejat fins i tot la possibilitat d’augmentar les pauses d’hidratació o adoptar mesures addicionals de protecció si les condicions no milloren prou abans de l’inici del partit.
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