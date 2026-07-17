Graviteo obre avui al públic amb el millor esport urbà al Circuit
Des d’avui fins diumenge, el festival reuneix esport, lleure, música, cultura, gastronomia i experiències per a tots els públics en un format obert i gratuït pensat perquè tant aficionats com famílies disfrutin de l’esdeveniment.
L’aparcament serà totalment gratuït per als assistents a l’esdeveniment esportiu
Campionats d’escalada, ‘skate’ i ‘roller’ reuneixen els millors esportistes
Begoña González
L’espera per disfrutar del festival d’esports urbans més important per fi ha acabat. Des d’avui fins al diumenge 19 de juliol, Graviteo obre les portes al públic amb una àmplia proposta de competicions de primer nivell i una potent oferta cultural al Circuit de Barcelona-Catalunya. Campionats europeus i nacionals, a més d’exhibicions, protagonitzaran la programació esportiva d’una desena de disciplines presents en l’esdeveniment, mentre que la música en directe, els dj i l’oferta gastronòmica acompanyaran les més de 14 hores d’activitat diària del recinte instal·lat al traçat.
L’esdeveniment, d’entrada gratuïta mitjançant registre previ, reunirà en un mateix espai esportistes olímpics, medallistes internacionals i referents de diferents disciplines urbanes, i es convertirà en un punt de trobada per a l’elit esportiva i el públic general.
A més, segons l’organització, serà el primer festival que combini competicions oficials i proves amateurs dins d’un mateix recinte. Des de primera hora del matí, la programació esportiva es desenvoluparà de forma ininterrompuda fins a la nit als diferents espais habilitats.
Aquest cap de setmana se celebraran algunes de les competicions més importants del calendari nacional i internacional, entre les quals hi ha el Campionat d’Europa de Boulder, una prova de la World Climbing Europe Series Speed, els Campionats d’Espanya de Skateboarding Street i Vert, Roller Freestyle Street i Vert i Scooter Street, a més d’altres proves que convertiran el Circuit en un autèntic aparador dels esports urbans.
Un elenc de primer nivell
A aquest programa competitiu se sumaran proves populars de duatló, a més d’exhibicions i activitats vinculades al bàsquet 3x3. En total, l’organització preveu la participació de més de 1.000 esportistes i més de 35 països, que compartiran espai durant tot el cap de setmana amb milers d’aficionats i visitants.
L’esdeveniment, organitzat per Prensa Ibérica i Fira Circuit, amb el suport d’Esportcat - Generalitat de Catalunya, la Fundació Esport Jove, el Consell Superior d’Esports, la Reial Federació Espanyola de Patinatge i la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada, comptarà amb el patrocini de Cupra, ColaCao, Azulmarino New Travel i Hohes C, entitats que també oferiran diferents activacions i experiències gratuïtes als assistents.
Entre les activitats dirigides al públic hi haurà sortejos, proves de producte i un test drive gratuït amb models Cupra sobre el traçat de Montmeló, amb reserva prèvia. A més, durant el cap de setmana hi haurà diversos escenaris amb música en directe i l’actuació de discjòqueis. Per facilitar l’assistència de famílies, el recinte també disposarà de múltiples zones d’ombra i espais infantils, i també activitats i tallers pensats per acostar els esports urbans als més petits.
Busos llançadora
Tots els assistents s’hauran de registrar prèviament a la web de l’esdeveniment, on podran consultar-ne tota la programació. A més, Sagalés habilitarà un servei especial de llançadora entre l’estació de Renfe de Montmeló i el Circuit, a més que l’aparcament serà gratuït per als assistents.
L’activitat esportiva es desenvoluparà principalment a la zona del pàdoc, habitual escenari dels grans premis de fórmula 1 i Moto GP, tot i que algunes proves, com el Duatló i el Campionat d’Espanya de Marxa Nòrdica, es disputaran sobre el traçat del Circuit de Catalunya.
Un dels grans atractius de Graviteo serà la presència d’algunes de les principals figures internacionals dels esports urbans, que competiran a pocs metres del públic. En escalada, el Campionat d’Europa de Boulder i la prova continental de velocitat reuniran bona part de l’elit europea, amb representació de nombrosos països del continent, per consolidar el festival com un dels principals aparadors dels esports urbans que se celebren aquest any a Espanya.
En l’apartat audiovisual, des de la tarda d’avui fins diumenge vinent podran seguir-se en directe per estríming les semifinals i finals de les competicions a través dels canals oficials de YouTube de la Reial Federació Espanyola de Patinatge i World Climbing Europe,per seguir les proves des de qualsevol lloc.
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