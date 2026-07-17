Les entrades més ‘barates’ de la final ja es venen a 7.000 euros
La FIFA aplica la llei dels preus dinàmics, que s’ajusten a l’oferta i la demanda. Els tiquets més cars ja arriben als 70.000 euros.
Max pérez
El somni americà ho és només per als més adinerats. No és una novetat per a ningú: la resta del món és conscient que als Estats Units tot funciona una mica diferent. El preu de les entrades per als partits del Mundial sol ser una quantitat fixa, més barata o més cara en funció de la fase del torneig i la grada on es vulgui adquirir el seient. Però aquí és diferent: el preu s’ajusta a l’oferta i la demanda, un dels principis més bàsics i importants de l’economia.
Aquest preu dinàmic imposat per la FIFA, semblant al dels bitllets d’avió, va obligar els aficionats a escurar la butxaca si volien veure la seva selecció. L’avarícia arriba al seu punt més àlgid amb el partit que tothom desitja veure en directe: la final. No en queden gaires de disponibles, però les entrades més barates que ofereix la FIFA, i que es troben a la seva pàgina de revenda, tenen un preu mínim de 7.992 dòlars (gairebé 7.000 euros). Serà la final de Mundial més cara de la història.
El triple que a Qatar 2022
A SeatPick, un cercador i comparador d’entrades per a esdeveniments en directe, encara se’n pot comprar alguna per 5.104 euros, però no és el normal. Algunes s’eleven fins a 70.000 euros. I pujant. La majoria dels portals de revenda compten amb una bona reputació i són de confiança, però si algun desconfiat s’estima més comprar-les de primera mà, ha de desemborsar, com a mínim, 10.990 dòlars (uns 9.500 euros). Això sí, en queden molt poques i ja és complicat trobar un parell de seients junts.
Una altra opció són les entrades d’hospitality de la FIFA, uns seients vip que compten amb zones reservades, menjar, beguda i la millor visibilitat de tot l’estadi. Els preus d’aquesta experiència es mouen entre 15.000 i 57.000 dòlars (uns 13.000 i 50.000 euros). Una alternativa que, veient el cost que tenen les entrades normals, es pot veure amb més bons ulls.
A la final que va disputar Espanya a Sud-àfrica 2010, els preus per al partit oscil·laven entre 600 i 900 euros. Fa quatre anys, a Qatar, un bitllet per a la final costava entre 207 i 1.615 euros. Són les quanties de sortida i que, per descomptat, van augmentar a la revenda, però les entrades de la FIFA es venien per un preu fix. Amb el sistema dinàmic, costen el triple o més que en l’últim Mundial.
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