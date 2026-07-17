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Preocupació per Lamine i Porro
La selecció espanyola va tornar ahir als entrenaments després d’eliminar França i amb vista a la final de diumenge. Ni l’estrella del Barça ni el lateral del Tottenham van entrenar.
Fermín de la Calle
Lamine Yamal i Pedro Porro van entrenar ahir al marge dels companys en la primera sessió de la selecció per preparar la final del Mundial de diumenge. Després de la victòria contra França en la semifinal, Lamine va sortir de la gespa lleugerament coix i Pedro Porro ho va fer amb una "sobrecàrrega". De tota manera, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) transmet calma respecte a la disponibilitat dels dos jugadors per a la final, amb l’objectiu que divendres es reincorporin a la feina amb el grup.
Tant Lamine Yamal com Pedro Porro van saltar a la gespa al costat de la resta de companys, però després d’un lleuger escalfament no van participar en els rondos habituals i van portar a terme estiraments sobre estoretes durant els 15 minuts oberts a la premsa, en els quals Luis de la Fuente va estar molt pendent d’ells.
Porro va patir una sobrecàrrega a l’isquiotibial i Lamine Yamal va arrossegar un cop i un petit problema al turmell dret després d’un mal recolzament en l’última jugada del partit. Durant l’entrenament se’l va veure amb un embenat a la cuixa esquerra, justament la que es va lesionar abans de la Copa del Món.
"Continuem creixent"
Espanya va arribar a Nova York dijous a la matinada amb unes quantes hores de retard per culpa d’una nova tempesta amb aparell elèctric que va obligar a tancar l’aeroport de Dallas durant bona part del dia. Passades les tres de la matinada, hora espanyola, la selecció aterrava a l’aeroport de Newark (Nova Jersey), on afrontarà la segona final d’un Mundial, en aquesta ocasió contra l’Argentina. Després de la sessió d’entrenament, la selecció va tornar a l’MC Hotel Monclair, que és el fortí que ha triat per preparar l’enfrontament contra l’albiceleste.
"L’equip continua creixent en el torneig. Hem tingut paciència durant el Mundial i ara anem a buscar el títol. Nosaltres fem un pas petit rere l’altre i ara ens en falta un més. L’equip està eufòric: és la segona vegada en la nostra història. S’ha de disfrutar i ara toca descansar i preparar-se per a un partit que serà complicadíssim", advertia Rodrigo Hernández, el capità espanyol, després d’eliminar França.
Rodri podria convertir-se en el primer espanyol a conquistar Mundial, Eurocopa, Pilota d’Or i Champions si Espanya guanya la Copa del Món. Seria el setè jugador a aconseguir-ho després dels alemanys Franz Beckenbauer i Gerd Müller, el francès Zinedine Zidane, els brasilers Ronaldinho i Rivaldo, i l’argentí Lionel Messi.
L’Argentina i Espanya s’enfrontaran per 15a vegada en la seva història diumenge. La igualtat marca els 14 enfrontaments previs amb sis victòries per a cada un i dos empats. Espanya ha marcat 19 gols i n’ha rebut 18 dels argentins. Pel que fa a mundials, serà el segon partit entre les dues. Per trobar l’anterior cal remetre’s a la Copa del Món del 1966. El partit es va jugar a Villa Park el 13 de juliol, en el que va ser el debut de les dues seleccions al Mundial d’Anglaterra. A Espanya hi havia noms llegendaris com Iribar, Peiró, Zoco, Gento i Ufarte, i a l’albiceleste hi actuaven Pinino Más, Rattín, traspassat recentment, o Artime. La selecció argentina es va imposar per 2-1; Espanya va quedar tercera de grup i eliminada, i va sumar dos punts d’un triomf contra Suïssa. L’Argentina va passar com a segona, empatada a cinc punts amb Alemanya Federal. Anglaterra, que va acabar sent campiona, va eliminar els sud-americans a quarts.
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