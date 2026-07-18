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Anglaterra i França s’enfronten en el duel que ningú vol jugar

Les estrelles d'Anglaterra i França, Harry Kane i Kylian Mbappé.

Les estrelles d'Anglaterra i França, Harry Kane i Kylian Mbappé. / Reuters / Efe

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Sergio R. Viñas

Madrid

La tradició marca que, a diferència del que passa en les Eurocopes, el Mundial acull un partit pel tercer lloc que cap de les implicades té ganes ni ànim de jugar. França i Anglaterra, les dues seleccions que avui (23.00 hores) s’enfronten a Miami pel bronze, no en són una excepció.

Els francesos encara s’estan curant les ferides provocades pel vendaval espanyol en les semifinals de dimarts. I què es pot dir dels anglesos, a qui la manera en què van tirar amb el plantejament ultradefensiu de Thomas Tuchel el seu avantatge en el seu partit contra l’Argentina els sagnarà durant generacions. Tots voldrien estar ja de vacances després d’una temporada extenuant que, en alguns casos, va arrencar en el Mundial de Clubs fa 13 mesos. "Farem tot el possible per aconseguir-ho. És el nostre deure", va afirmar Didier Deschamps, tècnic francès.

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