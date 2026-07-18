Fórmula 1
Antonelli pot amb tots i s’emporta la ‘pole’ a Spa
Verstappen i Hadjar executen a la perfecció una volta al rebuf que ha catapultat el neerlandès al segon lloc de la graella, però l’italià l’ha batut per tres dècimes i aquest diumenge sortirà des de la ‘pole’ en el GP de Bèlgica. Sainz sortirà 15è i Alonso, a l’última fila
Laura López Albiac
Kimi Antonelli, líder del Mundial, sortirà des de la ‘pole’ en el Gran Premi de Bèlgica aquest diumenge (15.00 h) al circuit de Spa-Francorchamps. El jove italià, sens dubte, el pilot en més bona forma de l’actualitat, ha fet bons els pronòstics que el donaven com a favorit després de dominar en els assajos lliures i ha batut Max Verstappen en una lluita apassionant.
El tetracampió de Red Bull ha comptat amb el rebuf del seu company Hadjar, que arrossegava una sanció de 30 llocs a la graella i sense res a perdre s’ha sacrificat buscant la pole el seu company. Però la jugada no servit per contenir Antonelli, que aquest diumenge obrirà la graella per sisena ocasió en el curs.
L’italià ha batut Max per tres dècimes i ha deixat Russell, quart, a mig segon. Serà difícil que el britànic pugui plantar cara al seu company a Mercedes, del qual el separen només 25 punts en el campionat.
Q1: Alonso, eliminat; Sainz, passa el tall
Verstappen ha començat la crono calcant el temps que li havia valgut a Antonelli el millor temps en els assajos lliures (1.45.9). Norris ha pujat l’aposta per situar-se com el més ràpid del cap de setmana (1.45.865). El líder del Mundial s’ho ha pres amb més calma i ha començat a mig segon.
Els mecànics de Ferrari han reparat en temps rècord les destrosses del cotxe de Hamilton, que després del seu fort accident al FP3 ha pogut sortir a disputar la desena classificació de la temporada i ha començat en una destacada quarta posició.
Com era d’esperar, els dos Aston Martin continuen sent, de lluny, els més lents. L’exigent circuit de Spa penalitza com cap el dèficit del motor Honda i condemna Fernando Alonso i Lance Stroll a les últimes posions. Els dos cotxes verds han caigut a les primeres de canvi.
Carlos Sainz ha aconseguit superar el primer tall amb el Williams, en 15a posició, al contrari que el seu company Alex Albon, eliminat al costat d’Ocon, Bottas, Pérez, Alonso i Stroll. L’asturià, amb 20 posicions de sanció a la graella diumenge després de canviar la bateria de l’AMR26, sortirà a l’última fila, acompanyat per Isack Hadjar, que malgrat seguir endavant en la ‘qualy’, arrossega 30 posicions de penalització per canviar diversos elements de la unitat de potència del Red Bull.
Q2: Kimi, llançat; Sainz, KO
Antonelli ha decidit prémer l’accelerador a l’inici de la segona ronda, per situar-se primer (1.45.142), distanciant els seus rivals: Leclerc s’ha quedat a més de 2 dècimes, Norris, a 3 i Hamilton i Verstappen a gairebé mig segon, igual com Russell.
Kimi, Norris, Hamilton i Verstappen s’han quedat al garatge per estalviar-se un joc de pneumàtics, però ningú ha batut ja els seus temps.
Per Carlos Sainz la Q3 semblava missió impossible i s’ha confirmat a la pista. El madrileny rodava 1.4 segons del temps de tall i tot i que ha millorat al final de la tanda, no ha sigut suficient. El pilot de Williams sortirà 15è aquest diumenge a la graella.
Tampoc han superat la tria Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg i Bearman. L’alemany ha acabat amb una fuga hidràulica al seu Audi.
Q3: Sisena pole d’Antonelli
La dècima pole de la temporada s’ha decidit a dos assalts. Verstappen ha comptat amb un teòric avantatge, el rebuf de Hadjar,sense res a perdre després de la sanció de 30 llocs a la graella. El francès ha sigut el primer a sortir a pista i ha executat a la perfecció el seu paper, portant en ‘volandes’ Max, que ha liderat en el segon i tercer sector de Spa per travessar la meta amb el millor temps provisional.
No n’hi ha hagut prou. Fins a tres rivals, sense rebuf, l’han superat.Norris ha baixat a 1.44.801, amb Antonelli a només 39 mil·lèsimes i Leclerc, a 92. Verstappen s’ha quedat a gairebé dues dècimes en el primer envit, que li donava la pole provisional al campió de McLaren. Hamilton i Russell completaven un igualadíssim top sis que feia ‘espurnes’.
En el segon intent, Hadjar i Verstappen han tornat a obrir pista i s’han trobat de nou en el segon sector, a la corba 15, però aquesta vegada amb Antonelli a la línia del neerlandès.
A Max la jugada li ha sortit bé, tot i que només a mitges, ja que el seu temps (1.44.6) li ha servit per assegurar un valuós segon lloc a la graella. Però la pole, per sisena ocasió aquest any, ha sigut per a Antonelli (1.44.3), que li ha endossat tres dècimes al de Red Bull.
Norris sortirà tercer a la graella gràcies al temps de la seva volta anterior, per davant de Russell i els dos Ferrari, que han conclòs a mig segon.
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