Graviteo
Carla Martínez, guanyadora d’escalada de velocitat: «Graviteo és molt important, així es dona visibilitat a l’esport»
La catalana es va imposar a la ucraïnesa Kseniia Horielova en una final a casa, avalada pel seu públic
Cristina Moreno | Laura Campuzano
Carla Martínez es va convertir en un dels noms propis de la jornada inaugural imposant-se en la prova de velocitat de la Copa d’Europa que es va disputar en el marc de Graviteo, el festival d’esports urbans que se celebra aquest cap de setmana el Circuit de Barcelona-Catalunya.
Concentrada visualitzant cada moviment abans de sortir a competir, l’escaladora de Sant Cugat va afrontar amb seguretat la seva participació. Va avançar en la primera ronda parant el crono en 6.62. A quarts de final, amb un registre molt similar (6.63) va eliminar una altra espanyola, Leyre Ruiz (7.56), per treure bitllet a les semifinals.
En la penúltima ronda va superar folgadament l’alemanya Nelle Thomas, que va ser finalment bronze, per arribar a la gran final. En aquesta última pujada tampoc va fallar i es va imposar a la ucraïnesa Kseniia Horielova, parant el crono en 6.743.
Després de la victòria, va atendre l’‘Sport’ per parlar de la medalla d’or aconseguida, a més de l’auge dels esports urbans en general i de l’escalada esportiva en particular gràcies a la seva presència en els Jocs Olímpics.
¿Com has viscut aquesta jornada a Barcelona?
Primer de tot feia molta calor, així que hem hagut d’adaptar-nos una mica a aquestes temperatures. I ho he viscut una miqueta amb nervis, perquè hi havia tota la meva família i tots els meus amics aquí. Però, bé, ha sigut a cada intent més confiança i fins al final.
¿Què representa per a un esport urbà com el teu un esdeveniment com Graviteo?
És molt important, així es dona visibilitat a l’esport. Amb més esports, molta més gent pot veure el nostre esport. Així s’atreveixen a provar-lo.
¿Què diries que atrau el públic a aquest tipus d’esports urbans?
En aquest esport, l’escalada de velocitat, com que tot pot passar en un segon, hi ha molta emoció, molta tensió, i et crea molta adrenalina, fins i tot a l’espectador. I jo crec que és un bon esport per veure.
¿Per què diries que ha crescut tant l’interès per l’escalada en aquests últims anys?
Jo crec que ha sigut per les Olimpíades. Escalada de velocitat es va veure moltíssim a les Olimpíades i ara està pujant per la gent que vol fer-ne i que li interessa. Així que jo crec que ha sigut per les Olimpíades.
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