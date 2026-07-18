cita esportiva i cultural
El Circuit vibra amb Graviteo en la gran jornada inaugural
Carla Martínez es va imposar a la final de velocitat que es va disputar a la zona del pàdoc del Circuit de Barcelona-Catalunya en un festival que es desenvoluparà durant el cap de setmana.
«Per a nosaltres és una experiència única i molt original», diu el conseller Álvarez
cristina moreno
Graviteo, el festival d’esports urbans que se celebra durant aquest cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya, va obrir les portes ahir amb una àmplia agenda d’activitats i les primeres competicions oficials amb la final de la prova de la Copa d’Europa d’escalada de velocitat i la final de la prova del Campionat d’Espanya de Skateboarding Street, en les categories masculina i femenina.
L’assolellada jornada matinal al Circuit va acollir les sessions d’entrenaments i pràctiques dels diferents esports, i també les primeres tandes classificatòries de Skatebording Street. Des del matí a primera hora, l’activitat va omplir l’skatepark i el halfpipe muntats per a l’ocasió amb desenes d’esportistes que perfeccionaven els seus trucs i prenien mides a la pista. Des de les zones de descans habilitades als voltants, familiars i amics seguien de prop l’activitat.
"L’esport urbà encara no és present en la mentalitat popular; és underground, i això és part de la seva gràcia. L’ambient aquí no és tan tòxic com en altres esports. No hi ha discussions per ser de diferents equips", van explicar el Kim i el Max, dos patinadors de Ripollet presents a l’esdeveniment.
Molt a prop, mentre uns atletes rodaven per les pistes, d’altres s’entretenien al Test Drive a l’Espai Cupra, on els aficionats es van poder posar al volant dels diferents vehicles i fer unes quantes voltes a l’emblemàtic traçat.
Berni Álvarez, conseller d’Esports de la Generalitat, va comparèixer a l’esdeveniment i va recordar vells temps fent uns llançaments a les pistes de bàsquet 3x3 muntades per a l’ocasió. Álvarez va valorar de manera positiva la celebració d’un esdeveniment d’aquestes característiques al territori. "Per a nosaltres és una experiència única, original, que també ens serveix per calibrar el que la gent espera dels actes esportius. Aquest és un esdeveniment que combina moltes coses en l’àmbit de la competició oficial i la competició social, i també hi ha el component lúdic. Són elements únics i està molt bé que passi aquí, a Catalunya, en un escenari com el Circuit, que també és molt nou i tenim moltes ganes que sigui un èxit".
Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, i Sergi Guillot, director general del grup, també van ser presents en la jornada inaugural.
Una de les proves estrella de l’esdeveniment esportiu, l’escalada de velocitat, va acaparar gran part dels focus amb la celebració de les finals masculina i femenina de la prova de la Copa d’Europa. La cita va atraure un gran nombre d’aficionats fins a la paret situada al centre del que habitualment és el pàdoc dels campionats de MotoGP i Fórmula 1.
Amb un sol que queia a plom i una temperatura més agradable va arrencar la competició, que des dels primers compassos va donar la primera sorpresa amb l’eliminació d’una de les favorites, Leslie Romero. L’escaladora, que té en el seu poder el rècord d’Espanya, competia amb la també espanyola Nora García, i un error en les primeres agafades la va deixar fora de competició.
El favoritisme va recaure llavors en Carla Martínez, una altra de les aspirants a la victòria. La de Sant Cugat va anar superant d’una en una cada ronda fins a col·locar-se a la final juntament amb un altre dels grans noms d’aquest esport, la ucraïnesa Kseniia Horièlova. Després d’un inici ajustat, la catalana va posar la directa i va parar el crono en 06.743, destacada respecte al 07.202 de la seva rival, per aconseguir l’or. El bronze va ser per a l’alemanya Nele Thomas (7.58).
Final molt ajustada
En categoria masculina, totes les mirades estaven fixades en Erik Noya, el primer espanyol que ha baixat dels cinc segons. Qui va ser el seu entrenador des dels 8 anys i fins als 12 el seguia des de la distància, assegut enmig del públic. "Focalitza’t", li deia a través d’un gest mentre l’escalador feia que sí amb el cap. La primera ronda la va superar sense problemes, amb un 05.578 a més de l’error del seu rival, l’ucraïnès Iaroslav Tkatx. També passava Alberto García, que havia de ser el seu rival a quarts. Noya va fer bona la seva experiència i es va imposar amb una marca de 05.199 en una ronda molt ajustada. El seu rival va marcar 05.788.
A la semifinal, un error en les primeres agafades va deixar fora Noya, que tampoc va poder batre el seu oponent, el britànic Andrew Goodall, en la lluita pel bronze. L’or va ser per a l’ucraïnès Hrihori Iltxixin (5.05), que es va imposar al suís Gilles Meili (7.75). L’activitat continua avui amb una nova ronda de competició, amb les semifinals de la Copa d’Europa de Boulder, masculina i femenina, i les finals de Roller Freestyle Street.
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