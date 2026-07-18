Graviteo
Danny Leon, ‘skater’ professional, des de Graviteo: «Vull aconseguir el ‘hat-trick’, els meus tercers Jocs Olímpics, i aniré a totes»
El madrileny és un dels ‘skaters’ més veterans del circuit i després de participar a Tòquio 2020 i París 2024 apunta ja a Los Angeles 2028
Cristina Moreno | Laura Campuzano
Danny Leon, un dels ‘skaters’ més influents del panorama internacional, es troba immers en ple procés de tornada al circuit internacional després d’un 2025 marcat per les lesions.
Amb 31 anys, és un dels més veterans del circuit internacional i aportarà la seva experiència a la competició a Graviteo, l’esdeveniment d’esports urbans organitzat per Prensa Ibérica, l’‘Sport’ i EL PERIÓDICO que es disputa aquest cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya. Abans de competir, Leon va atendre l’‘Sport’.
¿Com ha influït la inclusió de l’skate en els Jocs Olímpics per a la seva evolució?
La inclusió de l’skaet als Jocs Olímpics crec que té les seves coses positives i les seves coses negatives. Les positives és que tenim més ajudes, més possibilitats de viure-ne, més visibilitat, els ajuntaments també estan fent més ‘skate parks’ i això està aportant certa part bona en l’skate. Però també hi ha una part dolenta que és que l’skate té una cultura molt arrelada del carrer que això s’està perdent una mica, s’està convertint molt en competició i s’ha d’intentar guardar aquesta cultura que tenim i intentar que continue.
¿Aquesta evolució pot atraure un altre tipus de persones a l’skate?
Òbviament l’skate sempre ha sigut molt del carrer, una cosa que potser als pares els feia més por pel fet d’estar molt lligat a la cultura urbana i ara que es veu que és un esport que se’n pot viure i que és un esport més, que és més inclusiu per als nens des de petits, queda en la gent gran ensenyar la cultura que té l’skate i per què es patina.
Ets una de les figures influents de l’skate, ¿què creus que atrau del teu esport?
Soc dels més vells (somriu) i una de les coses que a mi més em va atraure aquest esport és la llibertat que tenim. Ens és igual el tipus de música que escoltis, com vistes... ens és igual, ens uneix el mateix que és l’skate, patinar i la sessió junts. El més important és divertir-se, fer amics, és igual al lloc que estiguis del món que quan veus algú patinant saps que pots compartir una sessió amb aquestes persones i t’ho passaràs bé.
Una de les coses que a mi més em va atraure aquest esport és la llibertat que tenim. Ens és igual el tipus de música que escoltis, com vistes... ens és igual, ens uneix el mateix que és l’skate, patinar i la sessió junts.
¿Què aporten esdeveniments com Graviteo que agrupen esports diferents com l’skate o l’escalada?
A mi m’agrada molt barrejar diferents cultures i diferents esports en un mateix lloc. Coneixem gent nova, aprenem d’altres esports i això enriqueix la ment no només dels esportistes si no també de totes les persones.
En l’àmbit personal, després d’un 2025 marcat per les lesions, ¿Los Angeles 2028 és un objectiu factible?
El 2025 van ser moltes lesions, el 2026 hem començat els classificatoris per als Jocs Olímpics, ho veig viable, vaig contra això a mort, ho sabia des que va acabar el 2024 i vaig contra el ‘hat-trick’, tercers Jocs Olímpics i aniré amb tot.
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