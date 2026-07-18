La família reial espanyola i Sánchez seran a la llotja amb Trump
Àlex Álvarez García
Donald Trump encapçalarà l’alineació política que s’asseurà demà a les llotges del MetLife Stadium de Nova York per presenciar la final entre Espanya i l’Argentina. Hi ha expectació per saber si Trump entregarà el trofeu al guanyador i si es quedarà en la cerimònia de celebració, com va fer en la primera edició del Mundial de Clubs que es va disputar l’estiu passat als EUA, en una escena que va contrariar els jugadors del Chelsea. De moment, tot apunta que ho farà, ja que Infantino ha confirmat que Trump l’acompanyarà durant part del protocol.
Un altre dels focus estarà en la presència de l’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani. Més enllà de compartir tribuna amb el mandatari, Mamdani ha afirmat que la seva atenció se centrarà només en el desenvolupament del partit, segons el New York Daily News.
Viatge fugaç de Sánchez
Malgrat els rumors sobre l’assistència al partit del president del Govern, Pedro Sánchez, finalment la Moncloa va informar que el dirigent assistirà a la cita, tot i que l’endemà el cap de l’Executiu viatjarà a "una visita molt important", segons va destacar el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares. Sánchez viatjarà acompanyat de la ministra d’Esports, Milagros Tolón, però no de la seva dona, Begoña Gómez.
A més, la delegació institucional espanyola la completaran el rei Felip VI, la reina Letícia, la princesa Elionor i la infanta Sofia. Així, el cap d’Estat complirà la promesa que va fer als futbolistes en el partit de fase de grups contra de l’Uruguai, celebrat a Guadalajara, que, en cas d’arribar a la final, estaria present per veure’ls.
El president de l’Argentina, Javier Milei, justifica la seva absència en la final a una "càbala" (superstició). Milei seguirà el partit des de la residència presidencial d’Olivos.
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