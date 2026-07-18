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El FIATC Girona ja té nou director d'orquestra

El club incorpora el base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys, procedent del Petkim Spor de Turquia

Té experiència a Europa a Lituània, Àustria, Alemanya i Itàlia

Whittaker, en acció el curs passat amb l'Aliaga Petkim turc

Whittaker, en acció el curs passat amb l'Aliaga Petkim turc / FIBA

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El FIATC Girona feia dies que regirava el mercat a la recerca d'un base nord-americà, anotador, assistent, capaç de carregar-se l'esquena i d'assumir la responsabilitat en moments delicats. Finalment, l'escollit és Stanley Whittaker, de 31 anys i 1'83 metres, que arriba procedent del Petkim Spor de Turquia, amb qui va signar una mitjana de 13 punts i 3'5 assistències per partit a la Lliga i també va competir a la FIBA Europe Cup fent deu punts i cinc assistències per partit. "És un jugador amb molta experiència a Europa i que ha jugat competició continental, que ens interessa. És molt complet i encaixa molt bé al nostre estil de joc i identitat. En defensa pressiona molt bé, és actiu i transmet intensitat. Pot defensar, fins i tot, en dues posicions perquè és fort i es fa gran. En atac, alhora, busca sempre el que l'equip necessita. És un bon anotador de tres i de mitja distància i és capaç de generar per l'equip", detalla el director esportiu, Fernando San Emeterio. Whittaker s'afegeix als fitxatges ja coneguts de Pluta (Lègia Varsòvia), Vázquez (Ourense), N'Guessan (Braunschweig) i Kunc (Pierniki).

Whittaker es va formar a l’Esperanza Academy Charter High School de Filadèlfia, la seva ciutat natal i, el 2013, va ingressar al Frank Phillips College, on va jugar durant dues temporades. El 2015 va fitxar per la Keiser University, a Fort Lauderdale (Florida). Tot i no haver jugat mai l'ACB, compta amb una dilatada experiència a Europa, on va arribar de ben jove a Lituània per jugar al Jonava (2019). La següent estació va ser Àustria, al Graz, d'on en va arribar a ser capità i màxim anotador de la lliga durant la temporada i mitja que hi va estar (20-21). A partir d'aquí, faria el salt a Alemanya per jugar al Karlsruhe Lions (21-22)de la segona divisió, amb qui signaria uns números espectaculars de 22 punts per partit. El Würzburg (22-23) li donaria l'oportunitat a la Bundeslliga i també es convertiria en el màxim anotador de l'equip.

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El Dinamo Sassari italià seria el següent destí d'un Whittaker, que debutaria a la Champions League. Després d'un pas per Rússia a l'Uralmash, la temporada passada va signar per l'Aliaga Petkim Spor, amb el qual va disputar el curs passat a la FIBA Europe Cup, la competició que jugarà el Bàsquet. Ara, el FIATC Girona li obre les portes de l'ACB.

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