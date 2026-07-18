Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Moratòria botigues ciclismeLluc SalellasMort Domènec EspadaléJoel RocaProfessor TorroellaNaixements GironaAgenda GironaMundial futbol
instagramlinkedin

la cita futbolística dels eua, el canadà i mèxic

Nova York, seu de la final, amb fum pels focs del Canadà

Nova York, seu de la final, amb fum pels focs del Canadà | C

Nova York, seu de la final, amb fum pels focs del Canadà | C

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

C. Neundorf

Els incendis forestals que assolen el Canadà continuen afectant parts dels EUA amb grans columnes de fum que mantenen sota alerta àmplies zones del país pels seus efectes sobre la qualitat de l’aire. És el cas de Nova York, seu de la final del Mundial, que fa dies que està coberta d’una boirina amb cendra.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents