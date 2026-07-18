la cita futbolística dels eua, el canadà i mèxic
Nova York, seu de la final, amb fum pels focs del Canadà
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C. Neundorf
Els incendis forestals que assolen el Canadà continuen afectant parts dels EUA amb grans columnes de fum que mantenen sota alerta àmplies zones del país pels seus efectes sobre la qualitat de l’aire. És el cas de Nova York, seu de la final del Mundial, que fa dies que està coberta d’una boirina amb cendra.
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