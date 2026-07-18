la ronda francesa
Pidcock sacseja el Tour i se situa en la lluita pel podi
El suís Mauro Schmid va guanyar en un dia de fugues pel Ballon d’Alsace, amb el permís de Pogacar i abans de la nova cita pels Vosges d’avui.
Sergi López-Egea
Pidcock és un paio curiós. Tothom sap que el seu caràcter és complicat, que s’emprenya per qualsevol cosa i que quan s’enfada colpeja la bici, tot i que sigui una de les més boniques del Tour. I cal tractar-lo amb tacte. Això ho té en compte Álex Sans, el tècnic català que vetlla pels seus interessos en el Tour. L’Álex té una història curiosa a l’esquena. De molt jove va començar de missatger en el grup editorial RPM a Barcelona. Mentrestant va estudiar fisioteràpia. Tal era el seu amor al ciclisme (era bon cicloturista) que es va buscar la vida fins que el va contractar el CSC. Va ser el massatgista personal de Carlos Sastre, vencedor del Tour del 2008, i la persona que li va recomanar que es fes director esportiu. Ara porta les regnes del Pinarello Q36.5, equip suís que ha debutat aquest any a la Grande Boucle.
Pidcock, escapat amb 57 ciclistes més, va decidir regalar-se un petit homenatge i, de passada, posar en dificultats els perseguidors de Pogacar en la classificació general. La primera plaça no va arribar a estar mai en perill, però a partir de la segona, que ocupa Vingegaard, la classificació podia fer un tomb. Pidcock és de l’escola de Van der Poel. Ha estat campió del món de ciclocròs i ha guanyat la prova de bicicleta de muntanya en les dues últimes edicions dels Jocs Olímpics. I, quan s’hi entossudeix, també puja amb solvència.
Va guanyar a l’Alpe d’Huez el 2022 i va baixar el Galibier amb un dels descensos més èpics i impecables que es recorden. El 2025 va acabar tercer a la Vuelta i aquest any va disputar la victòria de la Milà-Sanremo amb Pogacar en un duel directe. Per això va controlar la fugida, tot i que al final va semblar més preocupat per recuperar posicions en la classificació general que no pas per lluitar per la victòria d’etapa, que es va endur el suís Mauro Schmid. Feia sis anys que un compatriota seu no guanyava una etapa del Tour. Pidcock va creuar la meta de Belfort en tercer lloc, amb la bonificació de quatre segons inclosa, i es va endur el premi a la combativitat del dia.
Com que Pogacar va decidir que el belga Tim Wellens i el nord-americà Brandon McNulty s’integressin en la fugida per disputar la victòria d’etapa, l’UAE va retallar diferències amb el Lidl-Trek de Juan Ayuso i situar-se a l’aguait en la lluita per la classificació per equips.
Classificacions
13a etapa
1. M. Schmid (Suï/Jay) ... 4.06.58 h.
2. H. Tejada (Col/XDS)............. m. t.
3. T. Pidcock (GB/Pin)................ a 2’’
4. M. Van Gils (Bèl/RB)............... m.t.
5. B. McNulty (EUA/UAE) .........m.t.
General
1. T. Pogacar (Esl/UAE) 47.18.31 h.
2. J. Vingegaard (Din/Vis) a 3.36 m.
3. R. Enevepoel (Bèl/RB) a 4.06 m.
4. T. Pidcock (GB/Pin) a 4.15 m.
5. J. Ayuso (Esp/Lidl) a 4.22 m.
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