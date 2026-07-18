SELECCIÓ ESPANYOLA
L'últim entrenament d'Espanya abans de la final del Mundial contra l'Argentina, cancel·lat per una tempesta elèctrica
Les condicions meteorològiques impedeixen que la Roja es pugui exercitar en la prèvia del partit pel títol de campiona del món
Jordi Gil
Contratemps per a la selecció espanyola en la prèvia de la final del Mundial 2026 contra l'Argentina. El combinat de Luis de la Fuente no s'ha pogut entrenar a les instal·lacions dels New York Red Bull, concretament als Melanie Lane Training Grounds de Nova Jersey, a causa d'una tempesta elèctrica. Tot i que inicialment la sessió es va ajornar a l'espera que milloressin les condicions meteorològiques, finalment es va cancel·lar i els futbolistes es van haver d'exercitar al gimnàs.
Les tempestes d'aquest dissabte a Nova Jersey van impedir que els jugadors de la Roja, que estaven a punt de saltar al terreny de joc per ultimar els preparatius de cara a la 'Finalíssima' contra l'Argentina de Leo Messi, poguessin entrenar-se amb normalitat. L'expedició de la Selecció va esperar el temps requerit, però els responsables de la FIFA van decidir finalment suspendre l'entrenament.
"L'entrenament de la Selecció Espanyola als camps de les instal·lacions del Melanie Lane Training Ground de Nova Jersey s'ha suspès seguint el protocol de seguretat sobre tempestes dels Estats Units. Els jugadors estan fent una sessió d'activació a les instal·lacions interiors", ha comunicat la RFEF. Cal recordar que la normativa especifica que, si entre un llampec i el tro consegüent passen menys de 30 segons, tota l'activitat s'ha de suspendre i no es pot reprendre fins que hagin transcorregut almenys 30 minuts des de l'últim tro.
És la segona vegada que això li passa a la selecció espanyola durant aquesta edició del Mundial. En la primera ocasió, durant la fase de grups i al 'campament base' de Chattanooga, la sessió va poder començar, però es va haver d'aturar a causa d'un fort temporal. En aquesta ocasió, en canvi, s'ha cancel·lat quan encara ni tan sols havia començat.
Lamine i deu més
Tot i que en els últims dies la selecció espanyola ha actuat amb la màxima precaució amb Lamine Yamal, que va acabar amb molèsties la semifinal contra França, el geni de Rocafonda estarà en condicions físiques de ser titular contra l'Argentina i intentar liderar la missió de brodar la segona estrella a la samarreta de la Roja.
Pedro Porro, que estava entre cotons, tampoc es perdrà la cita més important del món del futbol, de manera que Luis de la Fuente tindrà tots els efectius a la seva disposició. Potser alguns futbolistes no arriben al 100%, però si hi ha algun escenari en què cal forçar dins d'uns límits és, precisament, en una final del Mundial.
Tant l'extrem com el lateral dret es van exercitar amb el grup en la penúltima sessió d'entrenament i van participar sense problemes en la sessió d'activació d'Espanya al gimnàs el dia abans del partit contra l'Argentina.
- Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada quinze dies a Primafrio fins que no cessi l'activitat
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- ¿Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- Experts en climatització i arquitectes coincideixen: El truc que pot refrescar més casa teva sense gastar ni un euro més
- L’Hospital de Figueres incorpora una tècnica innovadora per realitzar la cirurgia de fimosi d’una forma més precisa i àgil
- Mor Domènec Espadalé, expresident de la Cambra de Girona i empresari garrotxí
- Necrològiques del 17 de juliol de 2026
- Els Agents Rurals intensifiquen la vigilància per mar a les illes Medes, el cap de Creus i el litoral de l'Empordà