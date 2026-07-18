Vincic, l’àrbitre que a l’Argentina provoca esgarrifances
L’àrbitre eslovè, amb el qual Espanya està invicta, va dirigir la debacle argentina contra l’Aràbia Saudita en la seva estrena en el Mundial de Qatar del 2022.
Sergio R. Viñas
L’eslovè Slavko Vincic és l’àrbitre elegit per la FIFA per dirigir la final del Mundial de demà (21.00 hores) entre Espanya i l’Argentina. Per segona edició consecutiva, és un àrbitre europeu l’elegit per al partit més important del món, agafant el relleu del polonès Tomas Marciniak en la final de Qatar l’any 2022.
Vincic, de 46 anys, fa diverses temporades que és un dels àrbitres més prestigiosos de la UEFA. El 2024, va ser el designat per a la final de la Champions que va guanyar el Reial Madrid davant el Borussia Dortmund. Aquell mateix any va dirigir també una de les semifinals de l’Eurocopa, precisament la que Espanya va guanyar contra França.
La selecció està invicta amb l’eslovè després de cinc partits disputats sota la seva supervisió. Suma dos empats en un amistós contra l’Equador el 2017 i en el xoc contra Suècia de l’Eurocopa 2020. Posteriorment, Vincic va repartir justícia en les victòries contra Itàlia en la semifinal de la Nations League del 2023, de nou contra els italians en l’Eurocopa 2024 i en l’esmentada semifinal d’aquest torneig davant França.
Un precedent pèssim
L’Argentina, en canvi, acumula una derrota en l’únic precedent amb l’àrbitre de la final. I quina derrota... Vincic va ser l’àrbitre del dramàtic debut albiceleste en el Campionat del Món de Qatar del 2022, en què l’Aràbia Saudita va aconseguir una sorprenent victòria contra la selecció de Messi. Tot i que ja se sap que aquella història va tenir final feliç, amb l’Argentina conquerint el títol.
En aquest Mundial, Vincic ha dirigit fins ara un total de tres partits. En la fase de grups va arbitrar l’empat entre el Brasil i el Marroc (1-1) i la victòria d’Algèria contra Jordània (1-2). El seu últim duel havia sigut el triomf de Mèxic contra l’Equador en setzens de final (2-0). En aquest últim partit, Vincic va expulsar l’equatorià Hincapié aplicant la coneguda com a llei Vinícius. És a dir, per dirigir-se a un rival amb la mà a la boca per parlar amb ell.
Vincic estarà acompanyat pels seus assistents habituals, els també eslovens Tomaz Klancnik i Andraz Kovacic, i el jordà Adham Makhadmeh exercirà com a quart àrbitre. En el VAR hi haurà l’alemany Bastian Dankert, assistit pel colombià Nicolás Gallo i el qatarià Khamis al-Marri.
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