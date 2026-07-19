La ronda francesa
Evenepoel guanya, Pogacar fa pujar Del Toro al podi i Vingegaard abandona el Tour per una caiguda
Sergi López-Egea
Remco Evenepoel ha aconseguit el seu primer triomf a la muntanya en una etapa marcada per l’abandonament de Jonas Vingegaard per una dura caiguda a 24 quilòmetres de la meta, a la localitat de Bonneville, abans d’afrontar l’ascensió final de la 15a etapa que finalitza al Plateau de Solaison. Ocupava la segona plaça de la general a 4.30 minuts de Tadej Pogacar i va vestir el primer jersei groc del Tour al ser el primer ciclista que va travessar la meta de Montjuïc, a Barcelona. En el mateix accident Isaac del Toro també se’n va anar a terra tot i que sense aparents conseqüències així com diversos companys del danès al Visma. Pogacar, una altra vegada superb, va aprofitar l’ascens a meta per col·locar Del Toro al podi provisional del Tour. Juan Ayuso va flaquejar en la pujada final.
Jonas Vingegaard, el gran perjudicat, ha guanyat el Tour en les edicions del 2022 i 2023 i ha sigut segon el 2021, 2024 i 2025. Va arribar al Tour després d’arrasar al Giro, tot i que des de l’atac de Pogacar al Tourmalet mai ha pogut arribar a la roda de Pogacar.
Més informació a l’acabar l’etapa.
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