festival d’esports urbans
Graviteo es consolida amb una gran segona jornada al Circuit
Les classificatòries de bloc i les finals de ‘roller’ van acaparar la intensa activitat esportiva de la jornada al costat del duatló i la marxa nòrdica, a més del classificatori de 3x3.
El padrí d’excepció va ser Chris Sharma, llegenda i precursor de l’escalada
Cristina Moreno / Laura Campuzano
Graviteo, el festival d’esports urbans organitzat per PRENSA IBÉRICA, Sport i EL PERIÓDICO que se celebra aquest cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya, després d’una jornada d’exit inaugural, va afrontar ahir un assolellat segon dia de competició i activitats.
Al matí, gran part de l’atenció va estar centrada en la paret d’escalada, on els participants de la prova de bloc del World Climbing Championship es van enfrontar a les tandes classificatòries. Després de diverses hores de competició, 26 escaladors (generalment en són 24 però els jutges van donar dues places extra per empat) van passar a la ronda de semifinals que se celebrarà avui diumenge. Entre els que van passar el tall hi va haver els espanyols Hugo Martín Álvarez (13è) i Guillermo Peinado (17è), mentre que Manuel Antonio Pastor es va quedar fora. El més ben classificat va ser el francès Mejdi Schalck, amb una puntuació total de 109.2.
A uns metres, els riders de l’skateboarding vert i el roller freestyle portaven a terme les seves sessions d’entrenaments, mentre es posaven també en marxa els classificatoris de Bàsquet 3x3 U14.
Estrelles a escena
Ja a la tarda, a més dels classificatoris de bloc femení, es van posar en marxa les proves de la Copa d’Espanya de marxa nòrdica i el duatlon open, amb un recorregut que va transcórrer pel mateix asfalt del circuit i els seus voltants.
Abel Garcia, secretari general del Departament d’Esports de la Generalitat, va visitar Graviteo a la tarda i va presenciar el duatló des d’una situació privilegiada, en una de les casetes altes situades als laterals del Circuit. Després de dos dies de festival, Garcia va fer una valoració "molt positiva" de l’esdeveniment. "És una gran oportunitat per acostar esports que de vegades no tenen l’oportunitat de mostrar-se al públic en general", va explicar a EL PERIÓDICO.
Una mica més d’una trentena de participants van prendre puntualment la sortida a la graella davant de la tribuna principal, on normalment se situen les MotoGP i els Fórmula 1 per iniciar les seves carreres. Després de quatre voltes en bici una transició a la zona del pit lane i dos en carrera a peu, un total de 25 quilòmetres, Pau Capdevila, del Club Natació Barcelona Fasttriatlon, va ser el primer a travessar la meta.
Uns minuts després s’iniciava la prova de la Copa d’Espanya de marxa nòrdica amb quatre voltes a un circuit total de 12 quilòmetres.
A la paret de bloc, amb un 79.3, l’eslovena Jennifer Eucharia Buckley va ser la millor de la sessió, seguida per la britànica Emma Edwards. En la tercera posició van quedar empatades la francesa Lily Abriat i Geila Macià, una de les grans cartes espanyoles al Circuit. També va passar el tall una altra espanyola en competició, Lucía Sempere, i es va quedar fora la tercera en lliça, Aida Torres.
El festival va comptar amb un padrí d’excepció, el nord-americà establert a Barcelona, Chris Sharma, una llegenda internacional de l’escalada i precursor d’aquest esport a Espanya, amb més de 30 anys d’experiència. "Crec que esdeveniments com Graviteo són molt positius per a la difusió de l’escalada. Comptar amb una plataforma com aquesta, en un lloc com el Circuit, és una cosa molt positiva".
El patinatge tancava la jornada
També va entrar en escena l’skate vert amb noms influents del panorama internacional com l’espanyol Danny Leon. El veterà skater va ser una de les sensacions del dia, al costat de Naia Laso, l’esportista més jove de la delegació espanyola en els passats Jocs Olímpics de París 2024, els dos participants en les semifinals de la primera parada de les Iberdrola Skate Series.
La jornada es va tancar amb les semifinals i la final absoluta del Campionat d’Espanya de Roller Freestyle Street, així com de la categoria Masters. En absoluta femenina es va imposar Eneritz Quincoces Orbea, que compta en el seu palmarès amb títols de campiona d’Espanya, campiona d’Europa absoluta i medallista en el Campionat del Món de Roller Freestyle Park, amb una puntuació final de 126.80. Van completar el podi Mery Muñoz (103.53) i Carla Martín (95.20).
En categoria masculina el primer lloc va ser per a Àlex Fernández, que va arriscar amb el seu truc final per a una puntuació total de 156.04. Francisco Javier Sola (139.74) i César Fernández Blanco (137.47) van completar el Top-3. Eben Llaberia, amb 119.03 es va imposar en categoria Masters.
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