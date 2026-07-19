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L'Olot planta cara fins gairebé al final a l'Espanyol (0-3)

Els de Roger Vidal resisteixen amb 0-1 fins a les acaballes en l'estrena de la pretemporada

Els jugadors de l'Olot van tenir una estrena exigent contra l'Espanyol

Els jugadors de l'Olot van tenir una estrena exigent contra l'Espanyol / UE Olot

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

L’Olot va donar el tret de sortida als amistosos de pretemporada amb un partit de luxe contra l’Espanyol al Municipal. Els de Roger Vidal van perdre 0-3 davant el conjunt barceloní que va decidir gràcies als gols de Bauza (m.28), Marcos Fernández (m.89) i Roberto (m.91). El Municipal va presentar un ambient de gala amb 1.751 persones per veure el primer partit de l’equip i les cares noves.

El primer onze titular de l'Olot 2026-27

El primer onze titular de l'Olot 2026-27 / UE Olot

Així, el primer onze de l’Olot 26-27 va ser el format per Ballesté, Santiago, Escoda, Ayala, Roig, Ortega, Xaloc, Lass, Martí Soler , Walid i Marc Mas. A la represa van entrar Saucedo, Tenas, Lamin, Cesc, Borra, Cortés, Dani, Massanet, David Yusta i Pol Álvarez, Josep Jaume, Arrué, Tinyena i Compte.

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