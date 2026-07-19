L'Olot planta cara fins gairebé al final a l'Espanyol (0-3)
Els de Roger Vidal resisteixen amb 0-1 fins a les acaballes en l'estrena de la pretemporada
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L’Olot va donar el tret de sortida als amistosos de pretemporada amb un partit de luxe contra l’Espanyol al Municipal. Els de Roger Vidal van perdre 0-3 davant el conjunt barceloní que va decidir gràcies als gols de Bauza (m.28), Marcos Fernández (m.89) i Roberto (m.91). El Municipal va presentar un ambient de gala amb 1.751 persones per veure el primer partit de l’equip i les cares noves.
Així, el primer onze de l’Olot 26-27 va ser el format per Ballesté, Santiago, Escoda, Ayala, Roig, Ortega, Xaloc, Lass, Martí Soler , Walid i Marc Mas. A la represa van entrar Saucedo, Tenas, Lamin, Cesc, Borra, Cortés, Dani, Massanet, David Yusta i Pol Álvarez, Josep Jaume, Arrué, Tinyena i Compte.
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