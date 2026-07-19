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El SHUM debutarà a casa i el Lloret a la pista del Noia

Els de Maçanet rebran el Rivas en una OK Lliga que començarà a finals d’octubre

Partit entre el SHUM i el Liceo de la temporada passada

Partit entre el SHUM i el Liceo de la temporada passada / Liceo

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Marc Brugués

Marc Brugués

Confirmat, amb patiment, l’ascens del Lloret a OK Lliga, les comarques gironines tindran dos representants aquesta temporada a la màxima competició de l’hoquei patins. Els lloretencs s’afegeixen al SHUM Frit Ravich, que van aconseguir una meritòria permanència el curs passat. En aquest sentit, tots dos ja coneixen el camí que els espera aquesta temporada un cop realitzat el sorteig del calendari. D’una banda, els de Maçanet, que continuaran sota la direcció de Jordi Garcia a la banqueta, debutaran a casa contra el Rivas madrileny. Mentrestant, el Lloret ho farà a domicili amb una sortida ben complicada a la pista del Noia Freixenet. La competició començarà el cap de setmana del 30 d’octubre i l’1 de novembre i el primer derbi selvatà serà a la jornada sis, a Lloret. La tornada ala Maçanet serà a la dinovena jornada.

També han quedat definits ja els grups i els calendaris d’OK Lliga Plata. Enguany la representació gironina ha minvat arran de l’ascens del Lloret i de la renúncia del Girona, que ha fet una permuta de places amb el Vilanova i jugarà a Nacional Catalana. Així, el B-Sensible Olot i el GEiEG han quedat enquadrats al Grup Nord, juntament amb el Tordera. La primera jornada, precisament, dibuixa un Olot-Tordera, mentre que el GEiEG rebrà el Vila-seca, un dels clubs que ha comprat plaça a la categoria. Per la seva banda, el Corredor Mató Palafrugell ha caigut al grup del Sud i rebrà a casa el Mataró en la primera jornada. La competició, a OK Lliga Plata, començar a finals de setembre.

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