Terrassa vol dos campions més
Setze anys després que Xavi Hernández conquerís la Copa del Món, els veïns esperen amb il·lusió que dos egarencs més, Dani Olmo i Marc Pubill, repeteixin aquella gesta.
Al barri de Montserrat avança la construcció del camp Cruyff Court de Dani Olmo
EDU GIL
Terrassa conté la respiració. La ciutat, bressol de Dani Olmo i Marc Pubill, viu amb il·lusió la cita i presumeix de tenir dos futbolistes en la convocatòria de Luis de la Fuente, tot i que només el primer s’hagi consolidat com a titular durant el torneig.
Als carrers, places i equipaments esportius gairebé no es parla de res més: el nom del jugador del Barça es barreja inevitablement amb el record de Xavi Hernández, l’altre gran campió del món nascut a la ciutat, mentre molts veïns també confien que Pubill, malgrat no haver debutat encara, tingui un paper en futures grans cites. Molts creuen que Olmo pot escriure ara la seva pròpia pàgina en la història i convertir-se en el segon egarenc a aixecar el trofeu sent titular a la final.
"Fa un Mundial boníssim", resumeix Jesús mentre passeja al costat del seu amic Bautista pel barri de les Arenes amb roba esportiva, minuts abans de sortir a córrer. Tots dos admeten que la selecció els ha sorprès després d’un inici dubitatiu i creuen que el nivell d’Olmo és "altíssim", fins i tot per sobre del que ha mostrat durant la temporada amb el Barça. "Que faci el que hagi de fer per guanyar. És un orgull per a Terrassa", afirmen.
Aquest sentiment també es percep al barri de Montserrat, on avança la construcció del futur Cruyff Court Dani Olmo, un camp de futbol sala impulsat per l’Ajuntament i la Fundació Cruyff que portarà el nom de l’internacional egarenc i que s’afegirà al dedicat a Xavi Hernández. Mohammed, veí de la zona, celebra que el nou equipament estigui a punt de convertir-se en realitat. "Aquí estem molt contents. Tenir un jugador com Dani Olmo i un camp amb el seu nom al barri és una alegria per als nens", explica. Nascut al Marroc, assegura que, després de l’eliminació de la seva selecció, ara recolza Espanya i destaca la intel·ligència amb què juga el centrecampista: "Aporta moltíssim a l’equip".
A l’Estadi Olímpic de Terrassa, on milers d’aficionats van seguir la semifinal contra França en una pantalla gegant, l’ambient continua sent d’optimisme. Pol, administrador del Terrassa FC, recorda que Dani Olmo va fer els seus primers passos sobre la gespa de l’Estadi Olímpic de Terrassa. La pantalla gegant instal·lada per seguir la semifinal contra França va aplegar unes 2.000 persones, una mostra de l’ambient que viu la ciutat aquests dies: "Que dos jugadors de Terrassa siguin a la selecció ja és un orgull per a la ciutat".
L’alcalde, Jordi Ballart, també ha volgut posar en valor aquest sentiment. "És tot un orgull i una enorme alegria que dos egarencs tornin a disputar, 16 anys després, una final de la Copa del Món", destaca alhora que ha assenyalat que Dani Olmo i Marc Pubill són "un model i una inspiració per als més joves".
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