Graviteo
Tijl Smitz, president de World Climbing Europe, sobre GRAVITEO: «És genial poder comptar amb tanta gent que descobreix, que es motiva, s’inspira»
El festival d’esports urbans va ser escenari de la prova de Boulder del World Climbing Championship
Cristina Moreno | Laura Campuzano
Tijl Smitz, president de World Climbing Europe, va comparèixer al Circuit de Barcelona-Catalunya per seguir de prop les semifinals i la final de la prova de Boulder del World Climbing Championship que es va celebrar en el marc de GRAVITEO, el festival d’esports urbans organitzat per Prensa Ibérica, Sport i El Periódico.
Entre ronda i ronda de competició, Smitz va atendre SPORT per fer una valoració de l’esdeveniment i de l’evolució de l’escalada esportiva en els últims anys.
¿Com ha sigut l’evolució de l’escalada des de la seva inclusió en els Jocs Olímpics?
La inclusió en els Jocs Olímpics ha canviat molt el nostre esport. Primer perquè hem fet una evolució professional. També vam haver de treballar amb tres disciplines al costat del combinat de Tòquio. Després hi va haver escalada de blocs i velocitat per separat. I ara tenim per a Los Angeles les tres disciplines diferents. «Tot ha canviat moltíssim. Els atletes s’han hagut d’adaptar a noves disciplines i a altres maneres d’entrenar-se, i el creixent nivell de professionalització es nota moltíssim». O sigui que molts canvis.
¿Quins reptes i oportunitats veu per al futur de l’escalada d’Europa?
Són il·limitats, perquè al cap i a la fi aquest esport no para de créixer. No només va arribar als Jocs Olímpics, també el nostre esport es coneix més i més. Hi ha molts rocòdroms que s’obren per tot arreu i sembla que a la gent els agrada el nostre esport. Crec que continuarem creixent molt perquè, senzillament, és un esport que agrada a la gent.
¿Què suposa per a l’escalada europea un esdeveniment com GRAVITEO?
L’esdeveniment de GRAVITEO és un esdeveniment de multiesports. Hi ha molts esports diferents que atrauen el públic i així hi ha més gent que coneix el nostre esport. I al final això és molt bo. És fantàstic poder reunir tanta gent que descobreix aquest esport, s’hi engresca, s’inspira i troba la motivació per afrontar els seus propis reptes.
Espanya té grans competidors, ¿Com valora el nivell de l’escalada espanyola respecte al de l’Europa?
Espanya ha tingut grans referents, com Patxi Usobiaga i Ramonet, i ara també, molt probablement, el seu primer campió olímpic, Alberto Ginés, que la setmana passada va conquistar la seva primera medalla d’or. Teniu un nivell molt alt i crec que la base continua creixent. Cada vegada organitzeu més competicions, els joves espanyols somien a fer carrera en l’escalada i estic convençut que aquest esport continuarà creixent al vostre país.
¿Quins són els principals desafiaments de l’escalada europea en aquest cicle olímpic de cara a Los Angeles del 2028?
A Los Angeles tindrem les tres disciplines separades, això és un canvi, però també és, al final, el que hem somiat sempre. Crec que és una gran oportunitat per mostrar com és realment el nostre esport. A més, hi ha el repte de la paraescalada, que debutarà als Jocs Paralímpics, i crec que això marcarà un abans i un després. També posa de manifest que l’escalada és un esport molt inclusiu, i això és fantàstic.
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