FÓRMULA 1
Antonelli dona el cop al Mundial en un altre enfonsament de Sainz i Alonso
L’italià suma la sisena victòria del curs a Bèlgica. Surt de Spa amb 45 punts d’avantatge sobre Hamilton i 50 respecte a Russell, el seu company a Mercedes.
L’accident de Russell amb Hamilton va aplanar el camí al líder del campionat
Alonso dona voltes a la continuïtat: «No depèn del rendiment d’aquest any»
Laura López Albiac
Enguany Mercedes suma vuit victòries de 10 de possibles, però ni tan sols aquest contundent balanç li permet disfrutar plenament del seu èxit. En les últimes curses no ha aconseguit puntuar amb els seus dos cotxes. Té un líder sòlid, sí, Kimi Antonelli, que a 19 anys col·lecciona rècords de precocitat i la setmana vinent, després del GP d’Hongria, se n’anirà de vacances al capdavant del campionat.
Ahir, a Bèlgica, el bolonyès va superar tots els obstacles, inclosos dos inoportuns cotxes de seguretat, i va construir amb paciència el sisè triomf de la temporada, després de desarmar Charles Leclerc en les últimes voltes. Aquesta vegada la fortuna, que se li va escapar a Silverstone i Barcelona per fallades de fiabilitat, va somriure a Kimi i va tractar amb extrema cruesa el seu company George Russell, que va encaixar el tercer zero i va acabar trasbalsat.
En la crono va quedar a mig segon del seu company, sense que Mercedes trobés solució al diferencial de velocitat dels seus dos cotxes. En cursa, Kimi es va escapar des de la pole, amb Verstappen seguint-lo. George va arrencar tercer, però va sucumbir a diversos rivals en la llarga pujada des de Raidillon fins a la frenada de Les Combes. Leclerc, que va sortir del no-res, com un míssil, va avançar Russell i també Max. El britànic, sense energia, es va convertir en un blanc fàcil en la llarga recta de Kemmel. Hamilton, molt agressiu, es va llançar per l’interior i va colpejar la roda posterior dreta del Mercedes, que va acabar encallat a la grava.
Molest
Russell va acabar més molest per la falta de càrrega a la bateria del seu W17 que per la maniobra de Hamilton, que va ser sancionat amb cinc segons, però tot i així va aconseguir acabar quart a Spa i arrabassar-li la segona posició del Mundial. "Sincerament, això de Lewis crec que va ser un incident de cursa. No ho va fer pas a propòsit. El que més em va empipar va ser estar en aquesta posició, m’ho vaig ben buscar", resumia moix, després d’un nou cop, impotent davant la ratxa del seu company Antonelli: "Ja soc insensible a la decepció. Quan et passa tan sovint, t’hi acostumes".
Definitivament, Antonelli és l’amo i senyor d’aquest Mundial i ahir els seus rivals li van aplanar el camí. Verstappen va parar a la volta 18 i un breu virtual safety car que els comissaris van desplegar per retirar peces de la pista just després de l’entrada de Max, va alentir el seu ritme quan havia d’atacar amb durs nous. Un segon cotxe de seguretat virtual va ser el gran aliat de Ferrari: Leclerc va guanyar la posició a Antonelli i Hamilton va minimitzar danys per la seva sanció. A falta de 15 voltes, l’italià es va llançar a la caça de Leclerc i el va agafar en cinc girs i prou. Verstappen va completar el podi.
Per als dos espanyols la cursa a Spa va ser un calvari. Carlos Sainz va penalitzar cinc llocs a la graella, per sortir 19è després de canviar la bateria del Williams. I Fernando Alonso, també amb sanció, va arrencar últim.
El madrileny va optar per una estratègia diferent, amb tous, va haver de passar per boxes per canviar el morro del Williams després d’un toc amb Ocon i va tornar a pista al davant dels dos Aston Martin, que tancaven el pilot. Amb un ritme "decent" va aconseguir escalar a la 16a plaça final.
Tortura
L’asturià, a l’espera de les anhelades millores d’Hongria, es va limitar a rodar per acumular dades, sense més expectatives. L’abandonament de Stroll va deixar Fernando 19è i últim a la taula de temps.
S’ha acabat la tortura de l’AMR26, almenys en la seva versió A. El fracàs absolut d’Aston Martin i Honda ja és història, negativa, de la Fórmula 1. "Ja hem fet 11 curses amb aquest cotxe i serà la primera en què arribem amb un paquet actualitzat. Serà crucial per a nosaltres entendre la direcció de la posada a punt d’aquest cotxe i aprendre tant com puguem", va comentar un alliberat Fernando Alonso al pàdoc de Spa després d’una altra cursa doblegat.
¿Si el cotxe millora notablement, renovarà? A l’espanyol també li van demanar pel seu futur, tema de conversa candent pel fet de no tenir contracte per a l’any que ve. Que el cotxe B funcioni no ha pas d’afectar la seva decisió, va afirmar. Sorprenent.
"La meva decisió no depèn del rendiment d’enguany. Enguany hem començat amb mal peu i no puc basar la decisió per a l’any que ve en un rendiment que no és realista. Crec que aquest no és el veritable potencial de l’equip. És molt més gran del que veiem. La meva decisió té a veure amb el reglament. Conduir aquests cotxes en circuits com Spa o abans a Silverstone no és el que somio per al futur", va concloure.
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