Cubarsí ja té els mateixos Mundials que Beckenbauer i Piqué
El central d'Estanyol va ser escollit millor jugador jove del torneig
És el primer futbolista gironí de la història que aconsegueix ser campió del món
Només els més entesos coneixeran Jorge Rastrojo i Mario Losada. L’un va jugar el curs passat al Zamora i l’altre, a l’Algesires, tots dos de Primera RFEF. Ni han jugat el Mundial ni són internacionals, simplement, ara fa dos anys i mig eren la parella atacant de l’Unionistas de Salamanca. I? Rastrojo i Losada va ser el primer tàndem a què es va haver d’enfrontar Pau Cubarsí com a jugador del primer equip del Barça, el 18 de gener del 2024, amb tot just setze anys, a la Copa del Rei. Només dos anys i mig després, el d’Estanyol, ja amb dinou, va aixecar el títol de campió del món convertit en un dels millors centrals del Mundial i havent hagut de frenar, amb èxit, davanters de primer nivell com Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola o Doué (França), Lukaku (Bèlgica), Cristiano Ronaldo (Portugal) i ahir Julián Álvarez o Leo Messi (Argentina). L’astre argentí, juntament amb Neymar era el gran referent del petit Cubarsí que ventava les primeres puntades de peu a la pilota amb la samarreta del Vilablareix, primer, i del Girona després. Amb onze anys, el Barça va convèncer la família per endur-se’l i, a partir d’aquí, la història és coneguda. No es va acabar ahir amb el Mundial, títol que va afegir a un palmarès on ja hi ha dues Lligues, una Copa, dues Supercopes i una medalla d’or olímpica, perquè amb dinou anys, té un futur immens al davant per continuar col·leccionant èxits.
Superdotat amb una intel·ligència futbolística gens habitual a la seva edat, Cubarsí ha tocat sempre de peus a terra. Del Girona i del Barça, no va voler saber res del Manchester City ni quan Pep Guardiola li va proposar d’anar-hi quan tenia quinze anys. Estava bé a casa i al Barça. Ho tenia tot. Des de llavors, no ha parat de créixer. El Barça, conscient de potencial, li va donar l’alternativa al primer equip, on va ser indiscutible per a Xavi Hernández i ara Hansi Flick. Amb la selecció va anar un xic -no gaire- més a poc a poc. Tot i això, ja és campió olímpic i del món. Losada, que continua al Zamora a Primera RFEF i Rastrojo, que acaba de fitxar per l’Eldenc, de Segona Divisió sempre podran explicar que van viure el debut professional d’un central campió del món, que ja té els mateixos Mundials que Beckenbauer, Thuram, Cannavaro o Piqué.
Cubarsí es va convertir en el primer gironí que guanya un gran torneig continental. Fins ara, només José Parra (Blanes), Martí Vergés (Vidreres) i Keita Balde (Arbúcies) eren els únics futbolistes de la demarcació que havien estat en un Mundial. No és fàcil arribar a la gran cita, com tampoc ho és ser internacional. De fet, no arriba ni a la desena, la nòmina de gironins que han tastat la selecció espanyola. Els anteriors van ser Conrad Portas, Josep Puig Curta, Martí Vergés, José Parra i, ja més moderns, Delfí Geli, Miquel Soler, Gerard Deulofeu i Pau López.
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