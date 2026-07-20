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Èxtasi i llàgrimes a la pantalla gegant del Fòrum

Èxtasi i llàgrimes a la pantalla gegant del Fòrum | C

Èxtasi i llàgrimes a la pantalla gegant del Fòrum | C

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Marc Asensio Clupés

Segons la Guàrdia Urbana, 30.000 aficionats, veïns i turistes van esta seguint la final a la pantalla gegant habilitada per l’Ajuntament al Parc del Fòrum. La plaça es va omplir de xiscles i crits de joia fins al final de partit, quan ‘la Roja’ es va coronar com a campiona. "És un dels dies més feliços de la meva vida, no m’ho puc creure", va celebrar un dels aficionats, el Jordi, reflectint el sentir dels presents.

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