Mundial 2026
«Futbol 1 – Delinqüents 0»: la premsa internacional lloa Espanya i retreu la duresa d’Argentina
Els mitjans anglesos van ser els més durs amb l’albiceleste, mentre que la premsa argentina reconeix Espanya com la justa vencedora
Max Pérez
Hi ha unanimitat en la premsa internacional, també la de l’Argentina, per reconèixer Espanya com la justa vencedora del torneig. ‘La Roja’ torna a ser campiona del món 16 anys després amb un gol de Ferran Torres en la pròrroga d’un partit marcat per la superioritat dels espanyols.
El triomf del conjunt de Luis de la Fuente acapara les portades de tots els diaris i, en molts d’aquests, els periodistes es desfan en elogis cap a una selecció que va deixar l’Argentina de Leo Messi sense l’oportunitat de revalidar el títol.
Els mitjans argentins reconeixen la superioritat d’Espanya
Començant pels mitjans del país sud-americà, tant el ‘Diario Olé’, com ‘Clarín’, coincideixen que Espanya és la merescuda campiona d’aquest Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Tot i que també ressalten que els argentins ho van donar tot sobre el camp. ‘La Nación’ explica que l’albiceleste va resistir fins on va poder contra una selecció espanyola que va dominar totalment el partit.
Futbol 1 – Delinqüents 0
La premsa anglesa és la més contundent, ‘The Telegraph’ comença la seva crònica amb una frase que no deixa ningú indiferent: «Futbol 1 - Delinqüents 0». I és que el combinat argentí va mostrar la seva part més fosca, especialment amb les accions d’Enzo Fernández, Leonardo Paredes i Nicolás Otamendi, tant durant com després del partit. Aquests episodis antiesportius també van ser recollits pel ‘Daily Mail’: «La final del Mundial es torna violenta després del xiulet final quan els jugadors d’Espanya i l’Argentina s’enfronten en escenes lamentables». Altres com ‘The Sun’ asseguren que ningú plora per l’Argentina.
‘L’Équipe’ corona Espanya
A la prestigiosa BBC també hi va haver consens amb el campió durant la retransmissió del partit. «És bo per al futbol que hagi guanyat Espanya», és una de les reflexions que més van repetir els comentaristes. Fins i tot van assenyalar que «hauria sigut una injustícia» que la victòria caigués del costat argentí després de veure com es va desenvolupar el partit.
A França, ‘L’Équipe’ corona la selecció espanyola com «els nous reis» del futbol mundial. Mentre que a Itàlia, ‘La Gazzetta dello Sport’ opta per un titular més informatiu: «Gol de Torres en el 106, Espanya campiona del món!». En els dos diaris, es ressalta no només la superioritat de l’equip de Luis de la Fuente durant la final, sinó també la seva solidesa al llarg de tot el torneig.
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