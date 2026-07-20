esdeveniment esportiu i cultural
Graviteo posa el colofó a una cita única i intensa d’escalada
Després de tres jornades de competició, el festival d’esports urbans va tancar ahir les portes al Circuit de Barcelona-Catalunya amb èxit de públic i les finals de bloc, ‘scooter’ i ‘skate vert’.
«La innovació i la col·laboració han impulsat un projecte de primer nivell», diu Paniagua
Cristina Moreno / Laura Campuzano
Graviteo, el festival d’esports urbans organitzat per PRENSA IBÉRICA, Sport i EL PERIÓDICO, va posar ahir el colofó a tres dies de competició i activitats amb el Circuit de Barcelona-Catalunya com a marc d’excepció. Ni l’intens sol, ni els 35 graus de temperatura van posar fre als riders, skaters i escaladors participants ni al públic, que no va faltar a la cita el dia amb més afluència del festival. Equipats amb gorres, ulleres de sol i moltes ampolles d’aigua i begudes isotòniques, van animar els competidors albergats per les diverses zones d’ombra situades als diferents escenaris.
Un dels plats forts de la jornada va ser la final de les Iberdrola Skate Series-SB Vert, tant en categoria masculina com en femenina, amb grans noms sobre la pista. Primer va ser torn per a les noies, amb les olímpiques Naia Laso i Julia Benedetti com a grans favorites. Finalment, la victòria va ser per a la rider de Bermeo (72.20), la més jove de la delegació espanyola en els Jocs Olímpics de París 2024. Benedetti, una de les representants espanyoles en la cita de Tòquio 2020, va pujar al segon esglaó del podi amb una puntuació total de 62.80. Nahia Castro (59.40) va tancar el podi, amb Naia Elorza i Noa Caler completant la final de la prova en quarta i cinquena posició, respectivament.
Grans noms
Si la primera final va ser intensa, la segona no ho va ser menys i va posar també en escena molts dels grans noms del panorama internacional, començant pel dues vegades olímpic Danny León, que va acaparar gran part de l’atenció i dels aplaudiments del públic. Compartint pista hi havia el nord-americà Jojo Jones, un dels grans d’aquest esport, que va acabar imposant la seva llei a Graviteo.
Amb un 89.37 aconseguit en la seva primera ronda, va aconseguir la victòria, amb Izei Villacorta, guanyador a Màlaga, en la segona posició (76.83) i Danny, que va acabar una mica tocat després d’una petita caiguda, en la tercera (66.80).
Uns metres més enllà, a l’skate park es batien els contendents en la prova del Campionat d’Espanya de Scooter. En el quadre femení es va imposar Paula Mendoza amb una puntuació total de 103.10. Alicia Carrasquer va aconseguir la segona posició, amb una puntuació total de 71.80. I la tercera en lliça a la final, Noemi Aragon Marmol, es va lesionar durant l’escalfament i després de dues rondes es va veure obligada retirar-se amb una puntuació final de 5.00. Lukitas Caballero va aconseguir la victòria a la final masculina amb una puntuació total de 161.37. Aarón Cobo va ser segon amb 154.84, per davant d’Israel García, tercer classificat amb 146.20.
Projecte de primer nivell
Carmelo Paniagua, president de la Federació Espanyola de Patinatge, va fer una valoració positiva de l’esdeveniment després de tres dies de competició. "Estem molt contents perquè el somni que teníem de la creació de Graviteo s’ha fet realitat. L’esdeveniment ha sigut l’exemple de com la innovació, l’esport i la col·laboració institucional poden donar lloc a un projecte de primer nivell. L’èxit d’aquesta primera edició confirma que Graviteo ha arribat per convertir-se en una referència dels esports urbans al nostre país", va explicar a Sport.
La guinda del pastís va arribar per al tancament de la jornada amb la final de la prova de bloc del World Climbing Championship en categoria masculina i femenina. Tijl Smitz, president de World Climbing Europe, va comparèixer al Circuit de Barcelona-Catalunya per seguir de prop la competició sobre la qual va manifestar: "És molt bo que més gent conegui el nostre esport, que és l’escalada". A la final, primer va ser torn per als nois enmig d’una gran expectació. El segon bloc va suposar un maldecap per a la majoria dels participants amb una excepció, Maximillian Milne.
El britànic va ser l’únic a superar el bloc i amb una puntuació final de 74.8 Milne va conquerir l’or. La plata va ser per al belga Hannes Van Duysen i el bronze per al francès Samuel Richard. L’únic espanyol en lliça a la final, Hugo Martín Álvarez, va acabar en la setena posició, penúltim dels vuit finalistes.
La final femenina va oferir també emocions fortes. La francesa Oriane Bertone, amb una puntuació de 84.3 va aconseguir l’or, per davant de la seva compatriota Zélia Avezou, plata, i de la italiana Camilla Moroni. L’espanyola Geila Macià no va tenir el seu millor dia davant el mur i va finalitzar en l’última posició.
Per a Bernat Clarella, president de la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada, Graviteo ha suposat "un pas endavant molt important, perquè permet als nostres escaladors jugar a casa, que sempre et fa donar un plus més i a nivell de federació suposa internacionalitzar la federació".
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