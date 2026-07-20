Graviteo tanca exultant la seva estrena després de tres dies d’esport urbà i ja pensa en la segona edició
Les desenes de competicions esportives i la variada oferta cultural del festival van reunir gairebé 15.000 aficionats al Circuit de Barcelona-Catalunya.
Begoña González
El festival GRAVITEO va posar aquest diumenge el punt final a la seva primera edició després de convertir, durant tres dies —del 17 al 19 de juliol—, el Circuit de Barcelona-Catalunya en un gran aparador dels esports urbans, pel qual van passar gairebé 15.000 persones. Escalada, skate, scooter, roller, marxa nòrdica, duatló i una àmplia programació cultural van conviure en un esdeveniment gratuït que va reunir esportistes de més d’una trentena de països, aficionats i famílies en un format que va acostar la competició d’elit al públic.
Organitzat per Prensa Ibérica i Fira Circuit, amb el suport d’Esportcat-Generalitat de Catalunya, la Fundació Esport Jove, el Consell Superior d’Esports, la Reial Federació Espanyola de Patinatge i la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada, GRAVITEO va combinar competicions internacionals i estatals amb música en directe, DJs, gastronomia i activitats per a tots els públics. «L’èxit de GRAVITEO confirma l’interès del públic per les disciplines urbanes i l’escalada. Ha estat un èxit absolut tant des del punt de vista esportiu com cultural», afirmen des de l’organització. «L’acollida ha estat tan bona que del 18 al 20 de setembre GRAVITEO celebrarà la segona edició del festival a la Corunya», van anunciar.
Convivència de disciplines
Un dels grans valors afegits de la primera edició del festival va ser precisament la seva ubicació. El Circuit de Barcelona-Catalunya, seu habitual de la Fórmula 1 i MotoGP, va demostrar la seva capacitat per acollir disciplines allunyades del motor gràcies a la instal·lació d’un skatepark, una half pipe, murs d’escalada de velocitat i de boulder, a més d’acollir proves sobre el mateix traçat, com el Campionat d’Espanya de Marxa Nòrdica i el duatló. El recinte també es va convertir en un atractiu turístic per a molts visitants, que van aprofitar la cita per recórrer un escenari habitualment reservat a les grans competicions automobilístiques.
La convivència entre disciplines va ser un altre dels trets distintius de GRAVITEO. Escaladors, patinadors i riders van compartir espais durant tot el cap de setmana, afavorint l’intercanvi entre comunitats esportives que habitualment competeixen per separat. Aquesta barreja va permetre que els aficionats d’un esport en descobrissin d’altres, consolidant un dels principals objectius del festival: acostar els esports urbans a nous públics.
Alt nivell competitiu
La competició va posar el punt final a l’esdeveniment amb un nivell molt elevat en totes les disciplines. L’escalada va concentrar algunes de les proves més destacades del cap de setmana, amb el Campionat d’Europa de Boulder i la competició continental de velocitat, que van reunir bona part de l’elit europea. Paral·lelament, l’skate i l’scooter van desplegar el seu màxim nivell en les respectives proves del Campionat d’Espanya.
Més enllà dels resultats, GRAVITEO va reunir durant el cap de setmana més de 700 esportistes repartits entre prop d’una desena de disciplines, consolidant-se com una de les trobades d’esports urbans més importants celebrades aquest any a Espanya. La proximitat entre atletes i espectadors va ser una de les imatges més repetides del festival, amb sessions constants de fotografies, signatures d’autògrafs i trobades informals que van permetre eliminar barreres entre els competidors i el públic.
Un èxit institucional
Les institucions implicades van fer un balanç molt positiu d’aquesta primera edició. El secretari general del Departament d’Esports de la Generalitat, Abel García, va destacar la capacitat del Circuit per acollir esdeveniments més enllà del motor i posar en valor esports que requereixen infraestructures molt específiques. En la mateixa línia, el president de la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada, Bernat Clarella, va subratllar la importància que els escaladors espanyols hagin pogut competir a casa en una prova internacional i va avançar que l’organització ja treballa en futures edicions, com la que tindrà lloc a la Corunya el mes de setembre. També el president de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, Carmelo Paniagua, va valorar l’estrena de GRAVITEO com el naixement d’un projecte cridat a convertir-se en una referència estatal dels esports urbans gràcies a la col·laboració entre institucions i federacions.
Després de tres dies de competició, cultura urbana i convivència entre disciplines, GRAVITEO s’acomiada de la seva primera edició deixant al Circuit de Barcelona-Catalunya una imatge poc habitual: la de milers de persones gaudint de l’skate, l’escalada o l’scooter allà on habitualment rugen els monoplaces i les motocicletes. Una estrena que aspira a consolidar-se en el calendari dels esports urbans els pròxims anys.
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