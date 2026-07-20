Mundial 2026
La imatge surrealista de l’entrega del trofeu: Infantino demana a Trump que s’aparti per no restar protagonisme a Espanya
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Víctor Vargas Llamas
La imatge de la celebració del Mundial per part de la selecció espanyola va deixar una escena tan insòlita com simbòlica. Quan el combinat de Luis de la Fuente es disposava a aixecar el trofeu de campiona del món, el president de la FIFA, Gianni Infantino, va haver d’indicar a Donald Trump que abandonés el centre de l’escenari per cedir tot l’espai als autèntics protagonistes: els futbolistes.
El mandatari nord-americà, que havia estat al costat del trofeu durant la cerimònia, va tardar uns instants a apartar-se fins que el dirigent suís li va assenyalar que s’havia de fer a un costat.
Gest viral
El gest, captat per les càmeres de televisió, es va viralitzar ràpidament a les xarxes socials i va eclipsar durant uns segons el moment més esperat pels campions.
Finalment, Trump es va retirar i Espanya va poder alçar la copa i celebrar el seu èxit amb la imatge protocol·lària habitual: els jugadors, i només ells, ocupant el centre de l’escena en l’instant que corona quatre anys de feina i els consagra com a campions del món.
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