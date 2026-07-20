La final de les finals
Jo vull el meu anell
Donaré una idea irrealitzable, només per a valents. Si el Barça va ser el cor d’aquesta Espanya i Ferran el seu segon Iniesta, ¿per què els bicampions no fan la seva rua pels carrers de Barcelona?
Només hi va haver un campió al camp, només un equip va voler guanyar i va ser Espanya, en gran
Emilio Pérez de Rozas
Jo vull un anell d’aquests. Jo vull un anell a l’estil NBA de campió del món de futbol, que és l’únic títol, l’únic, que val al món de l’esport. Jo vull un anell d’aquests, m’importa poc, gens, que costi 130.000 euros, demanaré, parlaré amb EL PERIÓDICO, que m’avancin el que sigui, a l’interès que vulguin, però jo vull passejar-me pel món, durant els pròxims quatre anys, mostrant a la gent, amb el meu anell, que soc campió del món de futbol, que és el més important de les coses menys importants que existeixen.
Això, que ho sàpiguen, no era un Ilia Topuria-Connor McGregor, no, no. Això no havia de ser els més valents, els que tenien més cor, més coratge, els que jugaven a res i guanyaven pel seu punt d’honor, això no era tenir el millor del món i D10S proveirà.
No, no, senyores i senyors, amics, col·legues, compatriotes, companys, això va de futbol i els que tenien més futbol eren, són i seran els espanyols, els nostres (perdó, els meus). Això anava d’això. Anava de 22 a 2, que són les ocasions que es van produir en un partit que mai va haver d’arribar a la pròrroga, que és l’única cosa a què jugaven els campions del món.
I el primer que sabia de què anava la final, el primer que sabia com es jugaria aquesta final, el primer que sabia qui dominaria en aquesta final, el primer que va intuir qui guanyaria aquesta final va ser el que més sap de futbol, aquest nen, ja adult, nascut a Rosario i criat a Barcelona, que es diu Leo Messi.
Si vostè va llegir el missatge que la Pulga va escriure al seu Instagram, abans d’aquesta final, ho entendran tot. "El més maco de tots aquests anys mai han sigut els títols, sinó tot el camí. Compartir el dia a dia amb aquest grup, competir junts, aixecar-nos en els moments difícils i disfrutar cada pas. Passi el que passi a la final, aquest grup ja ha escrit una història que mai oblidarem i que ningú podrà esborrar".
És o no l’anunci d’una derrota, el presagi de saber que Espanya, a més de ser campiona d’Europa, la millor, era la favorita i quan Messi comença a acomiadar-se 24 hores abans de la final és perquè ell, que (gairebé) va inventar aquest joc, sabia que el partit, la final, la copa, seria per Espanya.
Martín Caparrós, que és D10S escrivint, va relatar l’altre dia a El País que "Espanya és un país que, tot i que alguns desmesurats s’entossudeixin a negar-ho, funciona i continuarà funcionant: una copa de futbol seria una ratificació, la cirereta del pastís. L’Argentina és un país en problemes: la pobresa i la condemna de la solidaritat, l’egoisme, són símptomes visibles; més greu encara, més profunda, és aquesta sensació d’anar enlloc sota el comandament d’un eixelebrat. L’evidència d’haver perdut és tan intensa; el futbol ens dona, de tant en tant, aquesta breu il·lusió d’estar guanyant. I, sobretot, aquest somni comú: es diria que és l’única cosa que fem tots junts".
L’Argentina no era als EUA per jugar a futbol, hi era per consolar tot un poble, per mantenir-lo il·lusionat amb alguna cosa. Aquesta era la seva força. Perquè, quan va voler o va necessitar jugar a futbol, no va poder, no va tenir amb què. La final que va protagonitzar el campió del món (Leo Messi inclòs, ¡ja ni els explico aquest Julián Álvarez de tants milions!) va ser lamentable, bé, no hi va ser.
L’albiceleste va saltar al camp pensant en el minut 120. Pensant a arribar empatats, a l’últim minut de la pròrroga i jugar-se la renovació del títol des del punt de penal.
Això no només va ser lamentable, sinó que va ser paupèrrim. Indigne de tot un campió, liderat pel millor futbolista de tots els temps. No obstant, Espanya, que sí que va ser una selecció, que sí que va ser un equip, que sí que va jugar amb 15, 16 o 17 futbolistes, que sí que estima la pilota i vol jugar dominant, tocant-la, fent disfrutar la seva afició, és, en aquests moments, la selecció més digna que ha tingut mai el futbol.
Per alguna cosa fa 38 partits que no perd. I aquest, l’últim, el més gran, el definitiu, mai el va perdre. Fins i tot el va guanyar a l’àrbitre.
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