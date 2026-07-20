MUNDIAL 2026
Una jugada d’equip per a l’eternitat: Radiografia del gol de Ferran Torres que va fer Espanya campiona
Marcos López
Comença la segona part de la pròrroga
Saca Argentina. Però aviat perd la pilota. La recull Cucurella al costat del banderí de córner esquerre de la defensa espanyola. Està sol. Ningú el pressiona. Entrega la pilota a Eric Garcia. Un parell de tocs i la pilota canvia de costat cap a Pau Cubarsí, que troba aviat Zubimendi. Ni un sol jugador de l’Argentina intimida els espanyols.
L’Argentina s’atrinxera a la seva porteria
Messi, mentrestant, camina amb aire despistat pel camp de ‘la Roja’, aliè a qualsevol sacrifici defensiu. No li toca a ell. Ni és el moment, malgrat que l’Argentina està amb 10 des que Enzo Fernández es va guanyar la segona groga (m. 90+3) per la seva entrada a destemps sobre Pau Cubarsí. Leo és l’únic argentí en aquesta zona. La resta està protegint l’arc del ‘Dibu’. A partir d’allà, i després d’una senzilla i còmoda conducció del mig centre de l’Arsenal, la pilota (amb sis tocs inclosos) arriba a la banda dreta de l’atac d’Espanya habitada per Lamine Yamal. Rep la pilota, la mou amb calma, sense cap pressió i al cinquè toc l’hi entrega al seu soci Pedro Porro.
La centrada de Pedro Porro a la recerca de Nico
L’extremeny, al comprovar que Argentina s’ha enfonsat en la defensa de la seva àrea, penja, i al primer toc, una verinosa centrada cap al segon pal on arriba per sorpresa Nico Williams, que s’anticipa a un despistat Nahuel Molina, que l’ajuda amb una empenta, i un sorprès Dibu. És la penúltima estació abans que la pilota caigui a la frontal de l’àrea petita de l’albiceleste.
Apareix Ferran
Aquí emergeix la figura de Ferran Torres, que deixa anar un precís xut amb l’interior de la seva bota esquerra per superar la barrera formada pel ‘Dibu’, Otamendi, Tagliafico i Senesi. Està sol en un lloc que havia d’estar més ple de defenses que mai. Simeone, despistat com Nahuel, s’ho mira des de darrere, sense fer ni tan sols el gest d’anar a perseguir-lo.
«És el gol que han marcat 47 milions d’espanyols», explica Ferran després d’entrar en l’eternitat.
És el minut 105 i 37 segons quan la pilota entra a la porteria. La jugada es manté ja en la memòria de tots. Tot just ha durat 24 segons. Hi han participat vuit jugadors de la selecció. Tots menys Unai Simón, el porter, Pedri i Mikel Merino. Al principi és a cocció lenta, després adquireix l’electricitat que va fer aixecar un país.
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