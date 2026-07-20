La final de les finals
"Ha sigut dur, però el destí estava escrit"
Ferran Torres, a qui la premsa argentina va arribar a descriure com un jugador sense caràcter, va recollir el testimoni d’Iniesta a Johannesburg. De la Fuente va presumir "d’haver-ho guanyat tot amb aquesta generació". "És un orgull i un exemple per a la joventut a Espanya. Junts som millors".
De la Fuente: «Hauríem d’haver decantat la final abans, però les parades del Dibu ho han impedit»
Ferran Torres: «Crec que em mereixia això. Déu dona coses a la gent que s’ho mereix»
Fermín de la Calle
Hi ha una creença instaurada en el futbol que sosté que guanya qui té més cor perquè el futbol també té raons que la raó no entén. Però la realitat demostra que quan un té davant algú més talentós o un equip millor, hi té poc a fer. Per això Espanya volia França a semifinals: "Som millor equip i sempre els guanyem". I per això estaven tranquils contra l’Argentina, perquè en el terreny futbolístic es reconeixien millors, tenien més identitat.
Espanya va ser fidel a si mateixa. Ho va advertir Rodri abans d’enfrontar-se a França: "Cal tenir més ganes de guanyar que por de perdre". I no va tenir cap por de guanyar. Sempre ha sigut impopular dir les coses pel seu nom, però Luis Aragonés ho va repetir tant el 2008 que va convèncer els jugadors davant la França d’Henry i l’Alemanya de "Wallace" (Ballack): "Fem festa si els guanyem. I com que som millors, a més, els guanyarem". Zapatones va treure el complex i Del Bosque, amb aquesta naturalitat de Salamanca pròpia d’Unamuno, ho va ratificar a la pròrroga a Johannesburg: "Tranquils, sou millors". Ara De la Fuente ha brodat la segona estrella dient les coses pel seu nom: "Som el millor equip del món". I ho ratifiquen els 38 partits d’Espanya sense ser derrotada, els 50 de Fabián sense perdre amb la samarreta d’Espanya.
El partit de l’Argentina va ser impropi d’un candidat a guanyar una Copa del Món, però sobretot del comiat d’un jugador majestuós com Lionel Andrés Messi Cuccittini. L’únic argument, al costat de la presència del Dibu Martínez a la porteria, per explicar què feia l’Argentina a la final. Ni un xut a porta o fora en el temps reglamentari per una vintena d’Espanya, una dotzena entre pals. S’hi va sumar un joc enredaire ple d’empentes a deshora i provocacions contínues. Una imatge vergonyosa d’una selecció amb jugadors especialment bruts com Paredes o Enzo Fernández. L’Argentina es va aferrar a la resiliència, el relat que ha abanderat durant tot el Mundial. A això i a la complicitat arbitral d’un eslovè anomenat Slavko Vincic que no va voler fer fora Paredes i que va anul·lar un gol de Nico Williams clamorosament sense acudir ni tan sols al VAR. Alimentava així les sospites de l’interès de la FIFA per veure Messi anar aixecant una altra copa.
Resiliència
Anava el partit camí dels penals, cosa que en realitat era un triomf per a aquesta Argentina resilient, fins que una centrada passada de Porro va ser perseguida al segon pal per Nico, que la va tornar al mig, on va aparèixer la fe de Ferran per clavar a la xarxa la rematada. Ferran, al qual des dels mitjans argentins havien batejat com un "pechofrío" es va disfressar d’Iniesta i Espanya va guanyar un partit que només va merèixer guanyar ella. Espanya acomiadava el jugador més important que hem vist en un camp, Lionel Messi, com abans va fer amb Cristiano Ronaldo. El davanter blaugrana recordava el país al recollir el títol de jugador del partit: "No he pensat, em venia la pilota a mi i crec que m’ho mereixia. Només vull agafar la Copa per prémer-la amb força. Necessito temps per assimilar-ho, ha sigut un gol de 47 milions de persones, no només meu. Això és un equip de 26 i cada un dins del torneig ha tingut el seu moment. Déu dona coses a la gent que s’ho mereix. Ha sigut un Mundial dur a nivell personal, soc una persona creient, ho vaig deixar tot en mans d’ell i ell m’ha fet aquest gol d’avui".
Luis de la Fuente, emocionat, posava el colofó a aquesta victòria: "El partit s’hauria d’haver decantat bastant abans, però les parades del Dibu ho han impedit. És una final i fins i tot amb deu hem hagut de patir. Sento molt orgull per aquesta generació de periodistes que ha anat creixent fidels a aquesta idea de joc i donant un exemple d’equip, de grup i de família. Gent amb un potencial i un talent enorme. Per a mi és un honor acompanyar-los en aquest trajecte. Ho hem guanyat tot. I això és meravellós. És un exemple per a l’esport espanyol i per a la joventut del nostre país. Junts som més forts".
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